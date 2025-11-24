В Балтийское море прибыло пять тысяч военных НАТО и 20 кораблей союзников

НАТО начала учения под руководством Финляндии Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Балтийском море начались масштабные учения стран НАТО под руководством военно-морских сил Финляндии. Маневры Freezing Winds 25 продлятся до 4 декабря и охватят южное побережье Финляндии, Архипелаговое море и Финский залив. В учениях примут участие около пяти тысяч военных и порядка 20 кораблей союзников, сообщили военно-морские силы Финляндии.

«В ходе учений будет отрабатываться отработка совместных действий военно-морских и береговых сил, защита морского сообщения и критической инфраструктуры, а также оборонительные действия при высадке морского десанта», — сообщили в финских ВМС. В маневрах задействованы корабли и личный состав военно-морских сил Бельгии, Дании, Эстонии, Франции, Германии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши и США, а также 1-я постоянная противоминная группа НАТО (SNMCMG1).

К учениям также присоединятся истребители, вертолеты и самолеты морского наблюдения. Участие в маневрах такого количества стран и военной техники свидетельствует о серьезности подхода союзников к вопросам безопасности в регионе.

