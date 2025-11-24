В Эфиопии впервые за 10 000 лет извергается вулкан

В Эфиопии извергался вулкан впервые за более, чем 10 тысяч лет Фото: Cyrus Read Geophysicist USGS, Alaska Volcano Observatory / Wikipedia / Public Domain

Накануне, около 8:30 утра по Гринвичу (UTC), началось извержение вулкана Хайли-Губби на северо-востоке Эфиопии. По сообщению Консультативного центра по вулканическому пеплу Тулузы (VAAC), активность вулкана продолжалась до полудня. Вулканологи также отмечают, что данный вулкан не извергался в течение голоцена, то есть — более 10 тысяч лет.

«Извержение вулкана Хайли-Губби началось около 8:30 утра по Гринвичу (UTC) в воскресенье, согласно сообщению Консультативного центра по вулканическому пеплу Тулузы (VAAC). Активность продолжалась до полудня, и пепел поднялся на высоту около 13,7 км», — передает издание Bnonews. Извержение вулкана на северо-востоке Эфиопии привело к выбросу большого облака пепла в сторону Йемена и Омана, отмечают специалисты. Это может представлять опасность как для местных жителей, так и для авиасообщения в целом. Согласно последнему сообщению о предупреждении выбросов вулканического пепла, извержение прекратилось.

Ранее на Гавайях активизировался вулкан Килауэа — в ночь на 18 октября. Тогда был зафиксирован выброс лавы примерно на 450 метров, передает 360.RU. В начале октября также вулкан на Камчатке выбросил пепел почти на 10 км вверх.