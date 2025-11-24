Собчак извинилась перед Михалковым за «голую вечеринку» спустя почти 2 года

Ксения Собчак ранее обвиняла Михалкова в скандале вокруг «голой вечеринки» Фото: Роман Наумов © URA.RU

Журналистка Ксения Собчак, участвовавшая в так называемой «голой вечеринке» блогера Анастасии Ивлеевой в конце 2023 года, извинилась перед режиссером Никитой Михалковой. Ранее Собчак предполагала, что именно Михалков стал инициатором последующего скандала вокруг вечеринки, лично рассказав о ней президенту России Владимиру Путину. По итогу, спустя два года, Собчак принесла извинения, так как не смогла доказать теорию с Михалковым.

«Летом рассказывала вам свою теорию про голую вечеринку и Никиту Сергеевича Михалкова. Что ж. Теория не подтвердилась, Никита Сергеевич категорически отрицает свое участие, а я со своей стороны не имею никаких доказательств, поэтому приношу извинения Никите Сергеевичу и его подписчикам. <...> Рада, что мои источники, говорившие, что именно Михалков „накрутил“ президента относительно голой вечеринки оказались не правы», — написала Собчак в своем telegram-канале.