Собчак извинилась перед Михалковым за «голую вечеринку» спустя почти 2 года
Ксения Собчак ранее обвиняла Михалкова в скандале вокруг «голой вечеринки»
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Журналистка Ксения Собчак, участвовавшая в так называемой «голой вечеринке» блогера Анастасии Ивлеевой в конце 2023 года, извинилась перед режиссером Никитой Михалковой. Ранее Собчак предполагала, что именно Михалков стал инициатором последующего скандала вокруг вечеринки, лично рассказав о ней президенту России Владимиру Путину. По итогу, спустя два года, Собчак принесла извинения, так как не смогла доказать теорию с Михалковым.
«Летом рассказывала вам свою теорию про голую вечеринку и Никиту Сергеевича Михалкова. Что ж. Теория не подтвердилась, Никита Сергеевич категорически отрицает свое участие, а я со своей стороны не имею никаких доказательств, поэтому приношу извинения Никите Сергеевичу и его подписчикам. <...> Рада, что мои источники, говорившие, что именно Михалков „накрутил“ президента относительно голой вечеринки оказались не правы», — написала Собчак в своем telegram-канале.
Сама «голая вечеринка» произошла в декабре 2023 года. Ее главной особенностью был дресс-код — практически без одежды. В вечеринке принимали участие многие медийные личности: от Собчак до Киркорова и других «звезд». После того как в интернете появились видео с вечеринки, многие участники столкнулись с «культурой отмены» и были вынуждены публично извиняться.
