Террористы устроили взрыв у штаб-квартиры полиции в пакистанском Пешаваре

24 ноября 2025 в 09:50
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Пешаваре (Пакистан) произошло нападение террористов на штаб-квартиру полиции. Об этом сообщил офицер полиции Миан Саид Ахмад в беседе с журналистами. По данным источников в службе безопасности, у ворот штаб-квартиры футбольного клуба террорист взорвал бомбу, после чего была слышна стрельба.

«Штаб-квартира полиции подверглась нападению. Мы принимаем меры, территория оцеплена», — заявил полицейский Ахмад в разговоре с изданием Dawn. Источники в службе безопасности добавили, что в результате инцидента были убиты двое боевиков.

В последнее время в Пакистане отмечается увеличение количества террористических актов, причем наиболее напряженная ситуация сложилась в провинциях Хайбер-Пахтунхва и Белуджистан. Эскалация насилия началась после того, как в ноябре 2022 года повстанческое подразделение «Талибана» объявило о прекращении действия соглашения о прекращении огня и заявило о намерении совершать нападения на сотрудников правоохранительных органов, полицию и силы безопасности.

В сентябре в округе Банну провинции Хайбер-Пахтунхва силы безопасности сумели предотвратить атаку на штаб-квартиру Полевого корпуса. Тогда в результате атаки погибли шесть военнослужащих, а пять террористов были ликвидированы.

