3I/ATLAS пытается долететь до Юпитера: новые данные о комете-«инопланетном корабле»

Несмотря на то, что в NASA заявили, что 3I/ATLAS является кометой, некоторые до сих пор уверены в инопланетном происхождении объекта Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Для наблюдения за межзвездным объектом 3I/ATLAS задействован аппарат, находящийся на орбите Юпитера. Комета сейчас находится в наиболее активной фазе после сближения с Солнцем, рассказали в Европейском космическом агентстве (ESA). Также для местоположения кометы в космосе ученые используют информацию, получаемую с Марса.

Несмотря на то, что ранее на брифинге NASA сообщили, что 3I/ATLAS имеет естественное происхождение и является кометой, некоторые астрономы окрестили его как «инопланетный корабль». Ученый Гарвардского университета Ави Леб выразил мнение, что межзвездный объект мог быть разработан для доставки на Юпитер неких технологических устройств. Однако другие исследователи уверены, что сообщения о внеземном происхождении небесного тела тиражируются в интернете ради заработка и интереса к теме у простого обывателя. Новые данные о наблюдениях за загадочным объектом в космосе — в материале URA.RU.

Информация о 3I/ATLAS

Межзвездный объект 3I/ATLAS впервые был обнаружен 1 июля. Последующие исследования позволили ученым определить, что данный объект представляет собой комету, пришедшую из другой звездной системы. Диаметр ее комы — облака газа и пыли, окружающего ядро — составляет приблизительно 24 километра. С помощью компьютерной модели был установлен примерный возраст кометы. Он составил свыше 7,5 миллиардов лет, что на 3 миллиарда лет старше Солнца. Существует вероятность, что это наиболее древняя из всех комет, которые когда-либо фиксировались учеными.

Продолжение после рекламы

Однако некоторые астрономы поставили под сомнение само происхождение объекта. Ученый Гарвардского университета Ави Леб предположил, что 3I/ATLAS может быть искусственным объектом с мощным источником энергии, способным генерировать видимый за миллионы километров свет.

Чтобы поставить точку в этом вопросе, несколько дней назад NASA (НАСА) представило снимки данного космического объекта, полученные марсианским зондом. И хотя они невысокого качества, в агентстве уверяют, что 3I/ATLAS это всего лишь небесное тело и не более. Там также добавили, что комета не опасна для Земли.

«Комета 3I/ATLAS по своей сути является снежным комом диаметром более 5,5 километра. Это межзвездная комета. Кометы — это крошечный космический снежок. Изучая их, мы узнаем окружающую среду места, откуда они прибыли», — заявила заместитель руководителя управления научных миссий НАСА Никола Фокс.

Траекторию объекта определяют с помощью данных с Марса

Прогнозируемое местоположение кометы улучшено в 10 раз благодаря инновационному использованию данных наблюдений с космического аппарата ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO), вращающегося вокруг Марса. Об этом сообщили в ESA.

«Марсианский зонд приблизился к 3I/ATLAS примерно в 10 раз ближе, чем телескопы на Земле, и наблюдал за кометой под новым углом. <...> Хотя изначально ученые ожидали незначительного улучшения, в результате точность повысилась в десять раз, что позволило снизить неопределенность в определении местоположения объекта», — говорится в сообщении ESA на сайте агентства.

3I/ATLAS изучат с помощью аппарата с орбиты Юпитера

Для мониторинга межзвездного объекта 3I/ATLAS также был задействован аппарат, находящийся на орбите Юпитера. В настоящее время комета, которая ранее сблизилась с Солнцем, пребывает в фазе максимальной активности.

«Комета наблюдается нашим аппаратом Jupiter Icy Moons Explorer (Juice). Хотя Juice находится дальше от 3I/ATLAS, чем марсианские орбитальные аппараты, он видит комету сразу после ее максимального сближения с Солнцем, когда она находится в более активной фазе», — сказано в сообщении Европейского космического агентства.

«Инопланетный корабль» движется к Юпитеру с собственной целью

Леб рассказал в своем личном блоге, что объект все же является нечто большим, чем комета. Астроном считает, что 3I/ATLAS мог быть создан с целью доставки технологических устройств на Юпитер.

«С этой целью (имеется в виду доставка технологических устройств на планету — прим. URA.RU) 3I/ATLAS должен добраться до гравитационного радиуса Юпитера — так называемый радиус Хилла, внутри которого гравитация Юпитера сильнее гравитационного поля Солнца», — написал Леб, слова которого приводит РИА Новости.

Продолжение после рекламы

Астроном считает, что недавнее негравитационное ускорение межзвездного объекта, возможно, было связано с корректировкой траектории 3I/ATLAS относительно Юпитера. По его словам, без этого маневра объект не смог бы попасть в нужную зону. Леб полагает, что обнаружение технологически развитых спутников Юпитера будет свидетельствовать об интересе к планете со стороны внеземной цивилизации.

Сообщения о 3I/ATLAS становятся целью заработка

Не все ученые разделяют точку зрения Леба. Руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев считает, что астроном может просто спекулировать на такой теме. Учитывая огромный интерес к «инопланетному кораблю» у простых людей, можно делать громкие заявления и тем самым зарабатывать огромные деньги.