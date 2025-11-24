Раскрыт «серый кардинал» в решении конфликта на Украине

Джей ди Вэнс и Дэн Дрискол являются ключевыми фигурами в урегулировании конфликта на Украине, передает журналистка CBS Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в настоящий момент рассматривается как движущая сила в сфере украинской дипломатии, а министр армии США Дэн Дрисколл — как ключевой посредник в переговорах. Об этом сообщила главный корреспондент CBS по международным вопросам Маргарет Бренан.

«Вэнс является движущей силой украинской дипломатии, а министр армии США Дэн Дрисколл, его близкий друг, стал ключевым посредником», — написала она в соцсети X, ссылаясь на источник из европейской дипломатии. Она уточнила, что изначально Дрискол должен был отправиться на Украину для обсуждения сугубо военной тематики — технологии беспилотников, однако затем ему поставили задачу — возобновить с Киевом вопрос переговоров, связанный с прекращением конфликта в принципе. Также министр обороны США, по мнению журналистки, должен был обозначить для Украины гарантии безопасности со стороны Штатов.

Министр армии США Дэн Дрисколл, который ранее посетил Киев и представил президенту Украины Владимиру Зеленскому американский план урегулирования конфликта, теперь рассматривается как ключевой посредник в переговорах. Его роль в дипломатии усилилась на фоне охлаждения отношений между Белым домом и главой Пентагона Питом Хегсетом, а близость к вице-президенту США Джею Ди Вэнсу способствует его влиянию в администрации Дональда Трампа.

