Сотрудница нефтяной компании из ХМАО вымогала 50 млн рублей у директора

24 ноября 2025 в 09:49
Сотрудница нефтяной компании из ХМАО вымогала 50 млн рублей у директора за компромат

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Югре сотрудники отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции задержали женщину, подозреваемую во вымогательстве 47 млн рублей. Она требовала деньги у руководителя нефтегазовой компании в Нижневартовске (ХМАО), где раньше работала.

«По данным следствия, бывшая сотрудница предприятия требовала от руководителя фирмы 47 миллионов рублей. Подозреваемую в вымогательстве при передаче денежных средств задержали сотрудники отдела № 1 Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу», — сообщила полиция на официальном сайте.

Женщина пригрозила передать в полицию компромат на директора, если он не согласится. Руководитель фирмы пожаловался в полицию.

Следователи завели уголовное дело. Подозреваемую арестовали. Ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Максимальное наказание по этой статье за вымогательство — до 15 лет лишения свободы.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО бывший специалист Фонда капитального ремонта Югры оказался на скамье подсудимых по обвинению в коррупции. Ему предъявлено несколько эпизодов вымогательства взяток с подрядчиков за покровительство и за ускорение процедуры проведения приемок работ.

