Снова вспышка на Солнце: какой силы будет магнитная буря 24 ноября 2025

Геомагнитная обстановка 24 ноября ожидается спокойной Фото: Создано в Midjourney

Метеозависимым людям в ближайшие сутки можно не беспокоиться о своем самочувствии из-за космической погоды. По данным Лаборатории солнечной астрономии, 24 ноября ожидается спокойная геомагнитная обстановка. Однако накануне зафиксирована незначительная вспышка на Солнце, поэтому ситуация может измениться. Подробнее о прогнозе магнитных бурь — в материале URA.RU.

Прогноз магнитных бурь на 24 ноября 2025

По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, 24 ноября геомагнитная обстановка будет спокойной. Вероятность возникновения магнитных бурь достигнет лишь 7%, слабые геомагнитные возмущения возможны с вероятностью 15%.

Специалисты уточняют, что в течение этих суток уровень магнитосферы по Кр-индексу будет варьироваться от 1 до 1,5 балла. Это «зеленый» уровень геомагнитной активности. Он не влияет на организм человека, поэтому метеозависимым можно не беспокоиться о своем самочувствии.

Благоприятная геомагнитная обстановка прогнозируется и по других значениям. Индекс Ap ожидается на уровне 15, что свидетельствует о низкой геомагнитной активности. Индекс F10.7 прогнозируется на уровне 110. Этот показатель находится в диапазоне, характерном для периодов спокойного Солнца.

Солнечная активность 24 ноября 2025

Ученые зафиксировали небольшую вспышку на Солнце Фото: Создано в Midjourney

По данным специалистов, 24 ноября не ожидается значительных всплесков на Солнце. Согласно космическому мониторингу, солнечная активность будет умеренной. Зафиксирована одна солнечная вспышка класса С1, которая произошла сегодня в 01:29 по московскому времени. Такого уровня вспышки не сильно влияют на людей, однако они могут вызывать кратковременные радиопомехи в нижних слоях атмосферы. Вспышек более мощных классов M и X за последние сутки не наблюдалось.

Когда будут магнитные бури в ноябре

Заметное изменение геомагнитной обстановки ожидается 27 ноября. Уровень магнитосферы по Кр-индексу в этот день поднимется до 4 баллов. Это «оранжевый» уровень геомагнитной активности. В это время у метеочувствительных людей могут появиться головные боли, мигрени, повышенная утомляемость, сонливость, колебания артериального давления, общее ухудшение самочувствия.

Что такое магнитные бури

Временные колебания магнитного поля Земли, известные как магнитные бури, появляются под воздействием солнечной активности. Их возникновение связано с взаимодействием мощного потока заряженных частиц, исходящего от Солнца (солнечного ветра), с магнитным полем планеты.

Сила магнитных бурь измеряется по планетарному индексу Kp, который варьируется от 0 до 9:

Kp = 0-3: спокойная магнитосфера

Kp = 4: возбужденная магнитосфера

Kp = 5: магнитная буря уровня G1 (слабая)

Kp = 6: магнитная буря уровня G2 (умеренная)

Kp = 7: магнитная буря уровня G3 (сильная)

Kp = 8: магнитная буря уровня G4 (очень сильная)

Kp = 9: магнитная буря уровня G5 (экстремальная)

Как магнитные бури влияют на людей: чем и кому опасны

В беседе с URA.RU кардиолог Марина Орлова рассказала, что период возникновения магнитных бурь для здорового человека проходит незаметно. Однако для людей с ослабленным здоровьем это становится серьезным стрессом.

Врач отмечает, что воздействие магнитных бурь может привести к возникновению спазмов сосудов, колебаниям артериального давления и головокружениям. Кроме того, магнитные бури способствуют снижению уровня мелатонина — гормона, который регулирует циркадные ритмы организма.

Дефицит мелатонина может стать причиной бессонницы, неврозов и усилить стрессовую реакцию организма. Также под влиянием геомагнитных возмущений возможно снижение скорости кровотока в капиллярах и повышение риска формирования тромбов.

Как снизить влияние магнитных бурь на организм

Специалист советует воздержаться от интенсивных физических нагрузок, отложив на некоторое время выполнение тяжелой работы на даче и силовые тренировки. Вместо этого рекомендуются спокойные прогулки на открытом воздухе.

По словам врача, важно минимизировать стрессовые ситуации и избегать конфликтных ситуаций. «Необходимо следить за водным балансом в организме — ежедневное употребление полутора литров воды способствует снижению вязкости крови. Следует отказаться от кофе, крепкого чая и энергетических напитков, поскольку они провоцируют обезвоживание и перевозбуждение нервной системы», — говорит Марина Орлова.