Телекомпания «СургутИнформ-ТВ», один из крупнейших медиахолдингов ХМАО, отмечает 35-летие. С юбилеем сотрудников компании поздравил глава округа Руслан Кухарук. Об этом сообщают в его telegram-канале.

«Поздравил сотрудников „СургутИнформ-ТВ“ с 35-летием телекомпании! У СТВ за плечами огромный опыт и прочные позиции в медиаотрасли. Телекомпания сегодня — один из крупных медиахолдингов региона», — подчеркнул Кухарук.

Он добавил, что самую важную оценку работы телекомпании дает аудитория, отметив высокий уровень доверия жителей. Губернатор пожелал коллективу крепкого здоровья, вдохновения и добрых новостей.

«СургутИнформ-ТВ» показывает информационно-аналитические выпуски «Новости Сургута» и «Итоги недели», интерактивное ток-шоу «За скобками», спортивные трансляции и тематические программы, в том числе для молодежи. Помимо этого в медиахолдинг входят два круглосуточных телеканала — «С1» и «86», сетевое интернет-издание sitv.ru и радио «СургутИнформ».