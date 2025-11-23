Логотип РИА URA.RU
Общество

Один из крупнейших медиахолдингов ХМАО отметил юбилей. Фото

23 ноября 2025 в 05:25
Кухарук пожелал коллективу крепкого здоровья, вдохновения и добрых новостей

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Телекомпания «СургутИнформ-ТВ», один из крупнейших медиахолдингов ХМАО, отмечает 35-летие. С юбилеем сотрудников компании поздравил глава округа Руслан Кухарук. Об этом сообщают в его telegram-канале.

«Поздравил сотрудников „СургутИнформ-ТВ“ с 35-летием телекомпании! У СТВ за плечами огромный опыт и прочные позиции в медиаотрасли. Телекомпания сегодня — один из крупных медиахолдингов региона», — подчеркнул Кухарук.

Он добавил, что самую важную оценку работы телекомпании дает аудитория, отметив высокий уровень доверия жителей. Губернатор пожелал коллективу крепкого здоровья, вдохновения и добрых новостей.

«СургутИнформ-ТВ» исполнилось 35-лет

Фото: telegram-канал Руслана Кухарука

«СургутИнформ-ТВ» показывает информационно-аналитические выпуски «Новости Сургута» и «Итоги недели», интерактивное ток-шоу «За скобками», спортивные трансляции и тематические программы, в том числе для молодежи. Помимо этого в медиахолдинг входят два круглосуточных телеканала — «С1» и «86», сетевое интернет-издание sitv.ru и радио «СургутИнформ».

Ранее URA.RU сообщало, что глава Югры Руслан Кухарук поздравил бывшего губернатора региона, сенатора Совета Федерации Наталью Комарову с юбилеем. Ей исполнилось 70 лет.

