День моржа и сиамских близнецов: какие праздники отмечают 24 ноября 2025 года

В России и мире 24 ноября отмечают несколько важных праздников. День моржа, установленный в 2008 году, празднуют не только ученые, но и любители зимнего плавания. Также в этот день вспоминают о «сиамских» близнецах — редком типе близнецов, которые не полностью разделились в утробе матери. Кроме того, православная церковь чтит память Феодора Студита. Подробнее о праздниках и традициях дня — в материале URA.RU.

День моржа

24 ноября в России отмечают День моржа. Праздник призван обратить внимание общества на экологические проблемы, которые приводят к уменьшению популяции этих животных. Инициаторами учреждения экологического праздника стали Совет по морским млекопитающим и Всемирный фонд дикой природы (WWF). Впервые его отметили в 2008 году.

В водах России встречаются три подвида моржа: атлантический, тихоокеанский и лаптевский. Лаптевский подвид включен в Красную книгу Российской Федерации и относится к категории сокращающихся в численности видов.

Среди основных факторов, угрожающих популяции моржей, можно назвать изменение их естественной среды обитания (в частности, таяние льдов), промышленную деятельность и загрязнение окружающей среды в местах их обитания, а также браконьерство.

Моржи — крупнейшие ластоногие, обитающие в северном полушарии планеты.

Длина самцов — 2,7–4,5 метра,

Длина самок — 2,2–3,7 метра,

Вес взрослых самцов — 2 тонны,

Вес новорожденного моржа — около 70 кг, длина — до 1,2 м.

Как отмечают День моржа: в России этот праздник также связан с традициями закаливания. В этот день любители зимнего плавания собираются на берегах водоемов, чтобы провести мероприятия. В программу входят массовые купания в прорубях, а также различные соревнования, в том числе заплывы.

Параллельно с этим в честь Дня моржа работники особо охраняемых природных территорий каждый год проводят мероприятия эколого-просветительского характера. Их цель — повысить осведомленность общественности о необходимости сохранения этого вида животных.

Международные праздники 24 ноября

Всемирный день сросшихся близнецов

Всемирный день сросшихся близнецов (Всемирный день сиамских близнецов) — международный день ООН. Его учредили для повышения осведомленности об очень редком типе близнецов. Это однояйцевые близнецы, которые не полностью разделились в утробе матери. Вероятность рождения таких детей — один случай на 200 000 родов.

Сросшихся близнецов стали называть «сиамскими» после появления Чанга и Энга Банкеров. Эти близнецы, сросшиеся в грудной клетке, родились в 1811 году в Сиаме. Они выступали в цирке и много гастролировали.

Самые известные сиамские близнецы

Зита и Гита Резахановы

Сестры появились на свет 19 октября 1991 года в киргизском селе Западное. Они были сиамскими близнецами с аномалией развития: у них имелся общий мочевой пузырь, одна матка, сросшийся кишечник и три ноги на двоих.

Широкую известность сестры получили после 2003 года, когда врачи из России успешно провели операцию по их разделению. Для компенсации отсутствующей ноги был использован протез.

Зита Резаханова скончалась в 2015 году из-за полиорганной недостаточности. Гите Резахановой в 2019 году диагностировали рак кишечника, но после операции она вышла в стадию ремиссии. Сейчас занимается преподаванием.

Маша и Даша Кривошляповы

Сестры родились 4 января 1950 года в Москве. Они были сросшимися в области таза, имели четыре руки и три ноги на двоих. Широкую известность сестры приобрели в начале 1990-х годов — их история стала предметом публикаций в прессе и документальных кинолент. Жизнь сестер оборвалась в 2003 году: сначала Маша скончалась от сердечного приступа, а через 17 часов из-за общей интоксикации организма умерла и Даша.

Эбби и Бриттани Хенсель

Сестры появились на свет 7 марта 1990 года в Миннесоте. Каждая из них имеет собственные сердце, почки, желудок, спинной и головной мозг. Органы ниже пояса — в том числе репродуктивная система, печень и кишечник — у них общие.

Популярность пришла к ним после премьеры реалити-шоу «Эбби и Бриттани» в 2012 году. В восьми сериях проекта была показана жизнь сестер после окончания колледжа: они осваивали навыки вождения, занимались поиском работы, совершали путешествие по Европе и переезжали в собственное жилье.

День эволюции

24 ноября 1859 года Чарльз Дарвин выпустил книгу «Происхождение видов путем естественного отбора». Тираж в 1250 экземпляров был распродан за несколько дней. Ученый объяснил, что эволюция происходит через естественный отбор. По его мнению, живые организмы изменяются под давлением среды, а наиболее приспособленные передают свои признаки потомству. Впервые это событие отметили в 1909 году на 50-ю годовщину публикации книги и на 100-ю годовщину со дня рождения Дарвина.

Как отмечают День эволюции: в этот день во всем мире научное сообщество организует ряд мероприятий, посвященных обсуждению труда и идей Чарльза Дарвина. Среди таких мероприятий можно выделить лекции, выставки, семинары и конференции, которые проводятся в образовательных и научных учреждениях, включая университеты, научные центры и школы.

Православные праздники 24 ноября

День памяти преподобного Феодора Студита

Феодор родился в 758 году в Константинополе в семье Фотина, который занимался сбором царских податей.

В 798 году Феодор возглавил Студийский монастырь в Константинополе и в дальнейшем стал известен как Студит. Он принял монашеский обет, а его жена Анна присоединилась к нему в монастыре. Свои молодые годы Феодор считал временем беззаботности и достатка, поэтому в монастырской жизни он проявлял исключительную усердность в труде.

Преподобный Феодор известен тем, что открыто высказывал свое неодобрение поступкам императоров и не соглашался с их решениями. Из-за своего непокорного поведения он неоднократно подвергался ссылкам, но каждый раз после изгнания он вновь возвращался в свой монастырь и возобновлял свою деятельность.

Важным вкладом преподобного в монашескую жизнь стал Устав Студийского монастыря. Этот документ впоследствии получил распространение и на Руси, где вплоть до XIV века служил основным руководством для организации жизни в монастырях.

Преподобный Феодор известен не только своим участием в противодействии иконоборческому движению, но и тем, что создал значительное духовное наследие, включающее множество богословских писем и трудов. Он умер в 826 году. Согласно поверьям, люди, обращающиеся к нему в молитвах, находили защиту от пожаров, нападений диких животных и получали исцеление от болезней.

Народный праздник 24 ноября

24 ноября в народной традиции связано с различными поверьями и ритуалами. Наши предки верили, что именно в этот день Федор начинает остужать землю, что приводит к похолоданию. Поэтому праздник получил название Студит. С этой даты на Руси считалось, что зима полностью вступает в свои права, и об этом говорили так: «Федор Студит землю студит».

В этот день девушки занимались гаданием на будущего супруга: они очищали головку чеснока и считали количество зубчиков. Четное число предвещало свадьбу в следующем году, тогда как нечетное указывало на то, что замужества придется подождать еще год.

Из-за неблагоприятных погодных условий в день Федора Студита люди избегали долгих прогулок и работ на улице. В сельских поселениях жители предпочитали оставаться дома, поближе к печи. Чтобы согреться, готовили капустные щи и другие супы на основе овощей. Также в этот день существовала традиция выбрасывать поврежденную посуду: считалось, что это привлечет в дом достаток и избавит от бедности.

Кто родился 24 ноября

Александр Масляков — телеведущий;

Наталья Крачковская — советская и российская актриса театра и кино;

Эмир Кустурица — югославский и сербский кинорежиссер;

Светлана Светикова — российская певица и актриса;

Альфред Шнитке — советский композитор, педагог;

Дейл Карнеги — американский педагог, психолог, писатель;

Бенедикт Спиноза — нидерландский философ-рационалист, натуралист.

Кто отмечает именины 24 ноября

Мужчины: Виктор, Евгений, Максим, Степан, Тимофей, Федор.