Народные приметы 24 ноября: что можно и нельзя делать на Федора Студита
В этот день зима окончательно вступала в свои права
24 ноября в народе называли Федором Студитом. С этого дня зима окончательно вступала в свои права, поэтому наши предки активно готовились к морозам. В этот день готовили супы и травяные чаи, чтобы не замерзнуть, а девушки гадали на суженых. О традициях и приметах дня — в материале URA.RU.
Какой церковный праздник 24 ноября: история и смысл
Феодор Студит родился в 758 году в Константинополе в семье сборщика царских податей Фотина. Получив прекрасное образование, он выбрал путь монашества.
В 798 году Феодор стал игуменом Студийского монастыря в Константинополе и впоследствии получил прозвище Студит. Он принял монашеский постриг, а его супруга Анна последовала за ним. Феодор воспринимал свои юные годы как период праздности и материального благополучия, поэтому в монастыре он с особым рвением брался за труд: земледелием, переносил воду, выкорчевывал деревья.
Преподобный Феодор неоднократно вступал в противостояние с императорами, осуждая их за порочные поступки и публично выражая несогласие с их решениями. За неповиновение его несколько раз отправляли в ссылки, однако Феодор неизменно возвращался в свой монастырь и продолжал свою деятельность.
Одним из значимых наследий преподобного стал Устав Студийского монастыря, который впоследствии был заимствован и на Руси. В русских монастырях этот устав служил руководством для монашеской жизни вплоть до XIV века.
Кроме того, Феодор внес вклад в борьбу с иконоборческим движением и оставил после себя богатое духовное наследие — многочисленные богословские письма и сочинения. Преподобный Феодор умер в 826 году. По преданию, молящиеся ему спасались от пожаров, нападений диких зверей и исцелялись от недугов.
Как на Руси появился день Федора Студита
В народе 24 ноября было связано с определенными поверьями и обрядами. Считалось, что в этот день Федор начинает охлаждать землю, из-за чего погода становится холодной, и праздник получил название Студит. С этого дня зима окончательно вступает в свои права, и на Руси об этом говорили: «Федор Студит землю студит».
Традиции дня Федора Студита 24 ноября
Девушки в этот день гадали на суженого. Они очищали головку чеснока и подсчитывали количество зубчиков: четное число сулило свадьбу в следующем году, а нечетное — еще один год без замужества.
В день Федора Студита погода не способствовала длительным прогулкам или работе на открытом воздухе. По этой причине в деревнях старались не покидать жилища и проводить время в тепле, рядом с печью. Для того чтобы согреться, наши предки готовили капустные щи и прочие овощные супы. Одной из традиций этого дня было избавление от поврежденной посуды. Существовало поверье, что для привлечения достатка в дом необходимо избавиться от всей треснувшей и битой утвари.
Что можно делать 24 ноября
В день Федора Студита было принято семьями собираться за общим столом. Главным блюдом были густые щи, которые подавали сразу с огня. Существовало поверье: чем больше супа человек съест во время трапезы, тем комфортнее ему будет пережить зимние холода.
Женщины в этот день готовили полезный напиток — заваривали в кипятке сушеные ягоды: малину, чернику и землянику, а также добавляли травы — мяту и душицу. Этот чай помогал укрепить силы и улучшить настроение.
В то время как женщины занимались приготовлением еды, мужчины хлопотали о подготовке к зиме: осматривали и ремонтировали сани, наносили смазку на полозья, обновляли лакокрасочное покрытие и проверяли состояние упряжи.
Что нельзя делать 24 ноября
Наши предки верили, что 24 ноября нельзя баловаться с огнем, так как это может привести к пожару. Лень в этот день может привести к финансовым потерям. Беспорядок в доме, наличие немытой посуды и грязного пола могут стать причиной конфликтов в семье. Брак, заключенный в этот день, вероятно, не будет долговечным. Также в этот день нельзя ругаться, так как можно привлечь неудачу. Если громко смеяться в гостях, можно «оставить» свою радость в чужом доме.
Приметы на погоду 24 ноября
В этот день наши предки предсказывали погоду, опираясь на народные приметы. Вот некоторые из них:
- Если погода безоблачная — ждите резкое похолодание.
- Обильный снег — к урожайному году.
- К концу дня порывы холодного ветра сигнализируют о скором наступлении морозов.
- Красный оттенок солнца при восходе — предвестник метели.
- Если утки еще не улетели на юг, то зима будет мягкой.
- Гром в этот день предвещал неурожайный год.
