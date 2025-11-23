Народные приметы 24 ноября: что можно и нельзя делать на Федора Студита

В этот день зима окончательно вступала в свои права Фото: Илья Московец © URA.RU

24 ноября в народе называли Федором Студитом. С этого дня зима окончательно вступала в свои права, поэтому наши предки активно готовились к морозам. В этот день готовили супы и травяные чаи, чтобы не замерзнуть, а девушки гадали на суженых. О традициях и приметах дня — в материале URA.RU.

Какой церковный праздник 24 ноября: история и смысл

Феодор Студит родился в 758 году в Константинополе в семье сборщика царских податей Фотина. Получив прекрасное образование, он выбрал путь монашества.

В 798 году Феодор стал игуменом Студийского монастыря в Константинополе и впоследствии получил прозвище Студит. Он принял монашеский постриг, а его супруга Анна последовала за ним. Феодор воспринимал свои юные годы как период праздности и материального благополучия, поэтому в монастыре он с особым рвением брался за труд: земледелием, переносил воду, выкорчевывал деревья.

Преподобный Феодор неоднократно вступал в противостояние с императорами, осуждая их за порочные поступки и публично выражая несогласие с их решениями. За неповиновение его несколько раз отправляли в ссылки, однако Феодор неизменно возвращался в свой монастырь и продолжал свою деятельность.

Одним из значимых наследий преподобного стал Устав Студийского монастыря, который впоследствии был заимствован и на Руси. В русских монастырях этот устав служил руководством для монашеской жизни вплоть до XIV века.

Кроме того, Феодор внес вклад в борьбу с иконоборческим движением и оставил после себя богатое духовное наследие — многочисленные богословские письма и сочинения. Преподобный Феодор умер в 826 году. По преданию, молящиеся ему спасались от пожаров, нападений диких зверей и исцелялись от недугов.

Как на Руси появился день Федора Студита

В народе 24 ноября было связано с определенными поверьями и обрядами. Считалось, что в этот день Федор начинает охлаждать землю, из-за чего погода становится холодной, и праздник получил название Студит. С этого дня зима окончательно вступает в свои права, и на Руси об этом говорили: «Федор Студит землю студит».

Традиции дня Федора Студита 24 ноября

Девушки в этот день гадали на суженого. Они очищали головку чеснока и подсчитывали количество зубчиков: четное число сулило свадьбу в следующем году, а нечетное — еще один год без замужества.

В день Федора Студита погода не способствовала длительным прогулкам или работе на открытом воздухе. По этой причине в деревнях старались не покидать жилища и проводить время в тепле, рядом с печью. Для того чтобы согреться, наши предки готовили капустные щи и прочие овощные супы. Одной из традиций этого дня было избавление от поврежденной посуды. Существовало поверье, что для привлечения достатка в дом необходимо избавиться от всей треснувшей и битой утвари.

Что можно делать 24 ноября

В день Федора Студита было принято семьями собираться за общим столом. Главным блюдом были густые щи, которые подавали сразу с огня. Существовало поверье: чем больше супа человек съест во время трапезы, тем комфортнее ему будет пережить зимние холода.

Женщины в этот день готовили полезный напиток — заваривали в кипятке сушеные ягоды: малину, чернику и землянику, а также добавляли травы — мяту и душицу. Этот чай помогал укрепить силы и улучшить настроение.

В то время как женщины занимались приготовлением еды, мужчины хлопотали о подготовке к зиме: осматривали и ремонтировали сани, наносили смазку на полозья, обновляли лакокрасочное покрытие и проверяли состояние упряжи.

Что нельзя делать 24 ноября

Наши предки верили, что 24 ноября нельзя баловаться с огнем, так как это может привести к пожару. Лень в этот день может привести к финансовым потерям. Беспорядок в доме, наличие немытой посуды и грязного пола могут стать причиной конфликтов в семье. Брак, заключенный в этот день, вероятно, не будет долговечным. Также в этот день нельзя ругаться, так как можно привлечь неудачу. Если громко смеяться в гостях, можно «оставить» свою радость в чужом доме.

Приметы на погоду 24 ноября

В этот день наши предки предсказывали погоду, опираясь на народные приметы. Вот некоторые из них: