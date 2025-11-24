Мигрантам запретят работать курьерами, в пристрое «Магнита» произошел взрыв: семь событий недели в ХМАО

Вопрос о мигрантах озвучил Кухарук на первой пресс-конференции Фото: Роман Наумов © URA.RU

На минувшей неделе губернатор округа Руслан Кухарук провел большую пресс-конференцию, где заявил, что с 2026 года мигрантам в округе запретят работать еще в пяти сферах, в том числе и курьерами. Также очередной пожар произошел в Сургуте. Здесь в пристроенной к магазину «Магнит» пекарне взорвался газовый баллон и все здание охватил пожар. Об этих и других событиях недели в ХМАО — в материале URA.RU.

Губернатор Югры дал первую большую пресс-конференцию

Руслан Кухарук больше четырех часов отвечал на вопросы журналистов и обозначил главные решения по региональной повестке. Один из ключевых блоков касался реформы местного самоуправления: она не затронет статус населенных пунктов, меняется только схема взаимодействия власти. «Никаких укрупнений, никаких преобразований, никаких ликвидаций муниципалитетов не предвидится. Все населенные пункты сохраняются», — заявил Кухарук.

Отдельно губернатор высказался о спорах вокруг переноса столицы Югры в Сургут. Такой вариант власти не рассматривают: крупнейший город округа останется научным, образовательным и промышленным центром, но статус Ханты-Мансийска сохраняется. «Сургут — мощный город, но конкуренции за статус столицы быть не должно», — подчеркнул он.

Еще одна тема касалась регулирования миграции. С января 2026 года список запретных для иностранцев профессий увеличится на пять пунктов, а стоимость патентов вырастет на тридцать процентов. Это ограничит доступ мигрантов, например, к работе курьерами и сборщиками дикоросов.

В Сургутском колледже зафиксирована вспышка норовируса

В Сургутском политехническом колледже массово заболели студенты. Около двух десятков учащихся обратились за медицинской помощью с признаками норовирусной инфекции. Проверку проводят Роспотребнадзор и прокуратура. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал представить ему доклад о ходе расследования.

В Сургуте загорелся магазин «Магнит», пострадали четыре человека

Пожар начался в пристройке с пекарней рядом с торговой точкой в поселке Дорожном. Очевидцы слышали хлопок, похожий на взрыв баллона. В результате ЧП травмы получили четыре человека. Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда.

В Советском умер пациент, которому врачи пять раз отказывали в госпитализации

Мужчина обращался к медикам с жалобами на недомогание, но получал диагноз ОРВИ и рекомендации лечиться дома. Позже у него выявили тяжелую пневмонию с осложнениями, пациента перевезли в окружную больницу и прооперировали. После операции состояние ухудшилось, и он скончался. По данным справки о смерти, причиной стали поражения мозга и осложнения на сердце.

Главам шести районов Югры могут продлить полномочия до 2028 года

Из-за перехода к одноуровневой системе МСУ округ может временно отказаться от выборов и продлить сроки действующих руководителей. Речь идет о районах, где полномочия истекают в 2026 году: Нефтеюганском, Ханты-Мансийском, Сургутском, Советском, Октябрьском и Нижневартовском. Решения по каждому главе будет принимать дума ХМАО при утверждении законов о создании муниципальных округов.

Сургутяне жалуются на водителей Яндекс Go, которые бросают поездки

Горожане пишут в соцсетях, что водители отказываются везти пассажиров, считая заказы слишком дешевыми. Пользователи рассказывают о случаях, когда клиентов высаживали уже после начала поездки. При этом поездки стоят в среднем около трехсот рублей, а в час пик — до шестисот.

Экс-глава УФАС ХМАО устроился на работу в Татарстан