Проверь свой рейс: что происходит в аэропортах России 23 ноября 2025 года

Задержки авиарейсов фиксируются в некоторых российских аэропортах утром 23 ноября. Ночью украинские беспилотники атаковали девять регионов России. В связи с этим в аэропортах Геленджика, Краснодара, Тамбова и Ярославля вводили ограничения на полеты. Подробнее о ситуации в самых крупных аэропортах России — в материале URA.RU.

Атаки беспилотников и ограничения полетов

В ночь на 23 ноября над некоторыми регионами России ПВО перехватили и уничтожили 75 украинских беспилотников, сообщили в пресс-службе Минобороны России. В итоге 36 дронов были перехвачены над акваторией Черного моря, 10 БПЛА сбиты над Республикой Крым. Над Брянской областью уничтожены 9 дронов, над Воронежской областью — 7, над Краснодарским краем — 4. Также дроны сбивали над Калужской, Белгородской, Смоленской, Рязанской областями. Над Московским регионом сбито два БПЛА.

Из-за атаки БПЛА временные ограничения на прием и выпуск самолетов были введены в аэропортах Геленджика, Краснодара, Тамбова и Ярославля. Сейчас работа аэропортов восстановлена.

Задержки и отмены авиарейсов во Внуково 23 ноября 2025

Самолет в Санкт-Петербург вылетит в 8:30 вместо 8:00, в Душанбе перенесен вылет с 8:50 на 9:40. Также задержан вылет в Пхукет (в 19:05 вместо 15:30).

С опозданием прилетят самолеты из Владикавказа (в 08:42 вместо 06:15), из Тюмени (в 08:40 вместо 08:10), из Красноярска (в 10:13 вместо 08:15). Также задержан прилет из Еревана — самолет приземлится в 09:20 вместо 08:20. С опозданием прибудет рейс из Грозного — в 15:35 вместо 08:50. Из Махачкалы прилет ожидается в 09:31 вместо 09:00, из Иркутска — в 10:16 вместо 09:40.

Задержки и отмены авиарейсов в Домодедово 23 ноября 2025

Согласно онлайн-табло, в Домодедово задерживается вылет в Калининград: самолет отправится в 10:25 вместо 10:05.

На прилет ожидается больше задержек. Рейс из Тель-Авива прилетит в 06:52 вместо 06:45, рейс из Омска ожидается в 08:10 вместо 07:15. Из Барнаула самолет приземлится в Домодедово в 08:31 вместо 08:00, из Абакана — в 09:58 вместо 08:30, из Томска — в 09:31 вместо 09:10, из Бишкека 09:49 вместо 09:25.

Также объявлено о задержке прилета самолета из Новокузнецка (прилет в 10:45 вместо 10:05). Позже прибудут рейсы из Иркутска (прилет в 11:27 вместо 10:55), из Читы (прилет в 12:06 вместо 11:25), из Братска (прилет в 12:17 вместо 12:00), из Благовещенска (прилет в 13:15 вместо 12:35). В Домодедово также объявили об отмене рейса, ожидаемого из Норильска в 10:50.

Задержки и отмены авиарейсов в Шереметьево 23 ноября 2025

В аэропорту Шереметьево утром 23 ноября наблюдаются задержки на вылет. Самолет в Грозный отправится в 09:15 вместо 08:15. С опозданием отправится рейс в Грозный (вылет в 11:40 вместо 11:10). Отменен рейс в Калининград на 11:20.

Согласно онлайн-табло, часть рейсов на прилет в Шереметьево также задерживается. Позже ожидается прибытие в аэропорт из Еревана (прилет в 09:42 вместо 09:05), из Астрахани (прилет в 16:07 вместо 09:05), из Красноярска (прилет в 09:47 вместо 09:20), из Иркутска (прилет в 11:46 вместо 11:10).

Также самолет из Владивостока приземлится в Шереметьево в 12:11 вместо 11:55. Рейс из Екатеринбурга, ожидаемый в 13:50, прибудет в 15:09.

Задержки и отмены авиарейсов в Пулково (Санкт-Петербург) 23 ноября 2025

В аэропорту Пулково утром 23 ноября сообщается, что задержан вылет в Хабаровск. Вместо 13:00 самолет отправится в 15:00. Также отменен рейс из Пулково в Худжанд, назначенный на 17:25.

На прилет задержаны несколько рейсов. Самолет из Екатеринбурга приземлится в Пулково в 09:34 вместо 08:05. Рейс из Абу-Даби совершит посадку в 08:41 вместо 08:25. Из Москвы приземлится самолет в 09:41 вместо 08:40. Также сообщает, что позже прилетят самолеты из Новокузнецка (прилет в10:24 вместо 10:05), из Ташкента (прилет в 10:43 вместо 10:10), из Москвы (прилет в 12:50 вместо 10:15).

Задержки и отмены авиарейсов в Кольцово (Екатеринбург) 23 ноября 2025

В аэропорту Кольцово зафиксированы серьезные задержки. Позже вылетит рейс из Нижнего Новгорода (в 11:00 вместо 09:35). Задержан рейс в Санкт-Петербург: отлет ожидается в 12:20 вместо 10:55. Также с опозданием вылетят самолеты в Уфу (в 14:35 вместо 11:25), в Бишкек (в 13:50 вместо 11:30), в Ереван (в 18:55 вместо 11:50), в Москву (в 12:40 вместо 12:00). Еще один рейс в Москву, назначенный на 13:00, вылетит в 14:30.

На прилет тоже сообщается о задержках нескольких рейсов. С опозданием в Кольцово прибудет самолет из Хабаровска (прилет в 11:45 вместо 09:55). Позже сядет самолет из Благовещенска (прилет в 12:35 вместо 10:00). Также задержатся самолеты из Худжанда (прилет в 15:00 вместо 10:05), из Якутска (прилет в 10:40 вместо 10:20), из Уфы (прилет в 13:35 вместо 10:30), из Владивостока (прилет в 15:05 вместо 11:05).

Самолет из Санкт-Петербурга, ожидаемый в 17:50, прибудет в Кольцово в 19:20. Рейс из Москвы, назначенный на 18:05, прилетит в 18:30. Прилет рейса из Бишкека, назначенного на 18:40, осуществится в 20:15.





Задержки и отмены авиарейсов в Краснодаре 23 ноября 2025

Согласно онлайн-табло, в аэропорту Краснодара задерживается вылет самолета в Челябинск. Рейс должен был отправиться в 18:00 22 ноября, но перенесен на 09:10 23 ноября. Также с опозданием вылетит самолет в Ташкент (в 13:00 вместо 10:30).

Также сообщается о задержках рейсов на прилет. Самолет из Ташкента прибудет в Краснодар в 13:53 вместо 09:00, из Махачкалы — в 11:05 вместо 09:15, из Екатеринбурга — в 10:25 вместо 09:45, из Стамбула — в 14:45 вместо 14:05.

Задержки и отмены авиарейсов в Сочи 23 ноября 2025

В Сочи задержаны несколько рейсов на вылет. Самолет в Анталью отправится в 10:00 вместо 06:00. Рейс в Стамбул вылетит из аэропорта Сочи в 10:00 вместо 09:00. Также задержан вылет самолета в Шарм-эль-Шейх. Он отправится в 10:30 вместо 10:10. Самолет в Москву, вылет которого ожидался в 14:20, отправится в 14:55.

Согласно онлайн-табло, на прилет также фиксируются задержки. С опозданием в аэропорт прибудут самолеты из Москвы (прилет в 14:00 вместо 13:35) и из Батуми (прилет в 20:30 вместо 15:00).

