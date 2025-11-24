В Сургуте мошенники атакуют родительские чаты. Фото
Мошенники просят родителей «перейти в другой чат»
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В родительских чатах Сургута появилась новая волна мошеннических сообщений с опасными ссылками. Об этом URA.RU рассказали удивленные югорчане.
«Чат переезжает в другое место. Всем нужно сейчас перейти в новый чат! Жмите на этот текст, чтобы зайти!», — так выглядит типичное сообщение злоумышленников.
Схема проста: взламывают одного из родителей и от его имени рассылают «приглашение» в якобы новый чат садика или школы. Переходить по ссылкам нельзя — после этого мошенники получают доступ к данным владельца телефона, в том числе к «Госуслугам».
В УМВД Югры пояснили, что схема не новая, но обрастает новыми предлогами. «В мессенджерах от неизвестных или от имени знакомых приходят ссылочные сообщения с файлами формата apk. Они содержат вредоносные программы, собирают персональные данные и дают злоумышленникам удаленный доступ к смартфону», — сообщили в ведомстве.
Как защититься от таких атак:
- не переводить деньги незнакомцам
- не передавать персональные данные
- не сообщать CVV-код и одноразовые пароли
- игнорировать подозрительные звонки и сообщения
- не скачивать приложения по чужим ссылкам
- использовать только официальные магазины приложений
- блокировать странные номера
Как выглядит сообщение от мошенников в чате родителей
Фото: URA.RU
