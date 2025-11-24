Мошенники просят родителей «перейти в другой чат» Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В родительских чатах Сургута появилась новая волна мошеннических сообщений с опасными ссылками. Об этом URA.RU рассказали удивленные югорчане.

«Чат переезжает в другое место. Всем нужно сейчас перейти в новый чат! Жмите на этот текст, чтобы зайти!», — так выглядит типичное сообщение злоумышленников.

Схема проста: взламывают одного из родителей и от его имени рассылают «приглашение» в якобы новый чат садика или школы. Переходить по ссылкам нельзя — после этого мошенники получают доступ к данным владельца телефона, в том числе к «Госуслугам».

Продолжение после рекламы

В УМВД Югры пояснили, что схема не новая, но обрастает новыми предлогами. «В мессенджерах от неизвестных или от имени знакомых приходят ссылочные сообщения с файлами формата apk. Они содержат вредоносные программы, собирают персональные данные и дают злоумышленникам удаленный доступ к смартфону», — сообщили в ведомстве.

Как защититься от таких атак:

не переводить деньги незнакомцам

не передавать персональные данные

не сообщать CVV-код и одноразовые пароли

игнорировать подозрительные звонки и сообщения

не скачивать приложения по чужим ссылкам

использовать только официальные магазины приложений

блокировать странные номера