Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

В ХМАО живодеры расправились с двумя домашними собаками

23 ноября 2025 в 18:31
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Тела собак были обнаружены в 15 километрах от дома

Тела собак были обнаружены в 15 километрах от дома

Фото: Илья Московец © URA.RU

В селе Тундрино Сургутского района отпустили двух своих собак на прогулку, но назад питомцы не вернулись. Позже животных нашли мертвыми в 15 километрах от дома. О происшествии очевидцы сообщили в соцсети.

«В Тундрино Сургутского района кто-то жестоко расправился с двумя домашними собачками. Известно, что псы забегали к соседу проведать свою подругу, а потом исчезли. Владельцы собак долго искали их по селу, а потом по следам отправились в лес. Через 15 км удалось найти первого песеля», — передает telegram-канал «Сургут Мегаполис» информацию от хозяйки животных.

Собаки были жестоко убиты. Трупы нашли возле охотничьего домика.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать ситуацию. Там пояснили, что проводится проверка.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал