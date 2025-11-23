В ХМАО живодеры расправились с двумя домашними собаками

Тела собак были обнаружены в 15 километрах от дома Фото: Илья Московец © URA.RU

В селе Тундрино Сургутского района отпустили двух своих собак на прогулку, но назад питомцы не вернулись. Позже животных нашли мертвыми в 15 километрах от дома. О происшествии очевидцы сообщили в соцсети.

«В Тундрино Сургутского района кто-то жестоко расправился с двумя домашними собачками. Известно, что псы забегали к соседу проведать свою подругу, а потом исчезли. Владельцы собак долго искали их по селу, а потом по следам отправились в лес. Через 15 км удалось найти первого песеля», — передает telegram-канал «Сургут Мегаполис» информацию от хозяйки животных.

Собаки были жестоко убиты. Трупы нашли возле охотничьего домика.