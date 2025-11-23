В ХМАО живодеры расправились с двумя домашними собаками
Тела собак были обнаружены в 15 километрах от дома
Фото: Илья Московец © URA.RU
В селе Тундрино Сургутского района отпустили двух своих собак на прогулку, но назад питомцы не вернулись. Позже животных нашли мертвыми в 15 километрах от дома. О происшествии очевидцы сообщили в соцсети.
«В Тундрино Сургутского района кто-то жестоко расправился с двумя домашними собачками. Известно, что псы забегали к соседу проведать свою подругу, а потом исчезли. Владельцы собак долго искали их по селу, а потом по следам отправились в лес. Через 15 км удалось найти первого песеля», — передает telegram-канал «Сургут Мегаполис» информацию от хозяйки животных.
Собаки были жестоко убиты. Трупы нашли возле охотничьего домика.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать ситуацию. Там пояснили, что проводится проверка.
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!