Расправа в Дохе: как прошел первый в истории турнир UFC в Катаре

UFC Fight Night 265 — турнир по смешанным единоборствам, который завершился 22 ноября 2025 года в Дохе (Катар Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Первый в истории турнир UFC в Катаре завершился триумфом Армана Царукяна, который досрочно победил Дэна Хукера во втором раунде удушающим приемом. В со-главном событии вечера ирландец Иэн Гэрри единогласным решением судей одержал важную победу над бывшим чемпионом Белалом Мухаммадом. Для российских бойцов турнир сложился неудачно. Подробнее о результатах боев, ходе противостояний и перспективах победителей — в материале URA.RU.

Первый турнир UFC в Катаре: исторический дебют промоушена на Ближнем Востоке

22 ноября 2025 года в Дохе на арене Ali Bin Hamad al-Attiyah Arena состоялся турнир UFC Fight Night 265, который стал историческим для промоушена. Катар стал 32-й страной, принявшей турнир UFC, и третьей страной на Ближнем Востоке после Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии.

Первоначально UFC планировал дебют в Катаре еще в мае, однако по неизвестным причинам мероприятие было перенесено. Ожидание стоило того — организация подготовила насыщенный кард с участием топовых претендентов на титулы в легком и полусреднем весах, а также множества бойцов из стран СНГ.

Обзор боев и результатов UFC Fight Night 265

Главный бой: Арман Царукян против Дэна Хукера

Напряженная атмосфера перед боем

Противостояние Армана Царукяна и Дэна Хукера было окружено повышенным градусом эмоций еще до выхода бойцов в октагон. На финальной битве взглядов произошла потасовка — Царукян боднул новозеландца головой. Позже россиянин объяснил свои действия: «Он попытался меня припугнуть там. Никто не может такое делать со мной. Он дернулся, и я автоматически решил надрать ему задницу. Никто не должен запугивать или пытаться ударить меня».

Хукер, известный своей способностью психологически давить на соперников, всячески язвил в адрес Царукяна, пытаясь вывести его из равновесия. Однако российский боец оставался сосредоточенным на задаче. Перед боем Арман заявил о своих намерениях жестко: «У меня будет 25 минут в клетке. Я хочу измотать его, посечь ему все лицо, не хочу слишком быстро финишировать его. Теперь я хочу нанести ему жесткий урон».

Первый раунд: Царукян показывает универсальность

В первом раунде преимущество россиянина было очевидным. Несмотря на меньшие габариты по сравнению с высоким новозеландцем, Царукян уверенно держал себя в стойке. Хукер пытался работать на дистанции, используя свое преимущество в длине конечностей, однако Арман находил моменты для жестких ударов и перебивал соперника.

Главным козырем Царукяна стала работа в клинче. Он успешно прижимал Хукера к сетке, изматывал его и в концовке раунда перевел бой в партер. На земле россиянин продемонстрировал свое огромное преимущество в борьбе, контролируя позицию и нанося тяжелый граунд-энд-паунд. К концу первой пятиминутки на лице Хукера уже была видна кровь, а сам новозеландец выглядел уставшим.

Второй раунд: безупречное доминирование и удушение

Во втором раунде Царукян не стал тратить время на разведку и сразу взял курс на досрочную победу. Он быстро перевел Хукера в партер и начал методично улучшать свою позицию. Новозеландец оказался беспомощен против борцовского натиска россиянина — все попытки встать или развернуться пресекались железным контролем.

Арман постепенно переходил из позиции в позицию, нанося удары и изматывая соперника. Кровь на лице Хукера текла все сильнее, а сопротивление становилось все слабее. Царукян терпеливо искал выход на удушающий прием, и на отметке 3 минуты 34 секунды второго раунда нашел его.

Россиянин провел удушающий прием ручным треугольником — один из самых эффективных приемов в бразильском джиу-джитсу. Хукер, понимая безвыходность ситуации и задыхаясь, был вынужден сдаться. Рефери немедленно остановил бой, зафиксировав победу Царукяна.

Вызов Илье Топурии

Сразу после победы Царукян в интервью в октагоне обратился к действующему чемпиону UFC в легком весе Илье Топурии: «Илья, давай устроим этот бой! Я готов драться в январе. Я не хочу ждать. Если UFC предложит мне титульный поединок в ближайшее время, я не откажусь».

Это заявление полностью соответствовало словам Армана перед турниром. Он уже говорил, что если выступит очень хорошо против Хукера, то согласится на бой за титул даже через пару месяцев. После того как в начале 2025 года Царукян снялся с боя с Исламом Махачевым из-за травмы и оказался в опале у руководства UFC, он был готов доказать свою надежность.

Для Армана это был первый бой после более чем полуторагодовалой паузы — последний раз он выходил в октагон 13 апреля 2024 года, когда победил Чарльза Оливейру раздельным решением судей. Теперь на счету 29-летнего Царукяна 23 победы при трех поражениях в смешанных единоборствах. Он занимает первую строчку в рейтинге претендентов легкого веса и максимально близок к своему первому титульному шансу.

Со-главный бой: Иэн Гэрри переигрывает Белала Мухаммада

Со-главное событие турнира в полусреднем весе между бывшим чемпионом Белалом Мухаммадом и ирландцем Иэном Гэрри превратилось в тактический шахматный поединок, который продлился все три отведенных раунда.

Гэрри, известный своей высокой техникой и разносторонностью, сумел нейтрализовать сильные стороны Мухаммада. В каждом раунде ирландец выглядел немного увереннее и активнее, чем бывший чемпион. Он лучше контролировал дистанцию, использовал свое преимущество в росте и размахе рук, наносил более точные удары и успешно защищался от попыток Белала перевести бой в партер.

Мухаммад, лишившийся титула в мае 2025 года после поражения от Джека Делла Маддалены, не смог продемонстрировать тот уровень, который позволил ему когда-то стать чемпионом. Его давящий стиль борьбы не сработал против технически подкованного и физически крепкого ирландца.

По итогам трех раундов все трое судей отдали победу Гэрри единогласным решением со счетами 30-27, 30-27 и 29-28. Для 35-летнего Мухаммада это стало вторым поражением подряд, что серьезно отдаляет его от новой возможности побороться за пояс. Теперь на счету американца палестинского происхождения 24 победы, 4 поражения и 1 ничья.

Для 27-летнего Гэрри победа стала шестнадцатой в профессиональной карьере при одном поражении. Ирландец занимает шестую позицию в рейтинге полусреднего веса и после этой победы может рассчитывать на бой с кем-то из топ-3 дивизиона. В случае еще одной уверенной победы Гэрри может получить титульный шанс против действующего чемпиона Ислама Махачева, который недавно поднялся в вес и завоевал пояс.

Победа брата чемпиона: Александр Топурия переигрывает Алмахана

В одном из ярких поединков предварительного карда в легчайшем весе встретились брат действующего чемпиона UFC Александр Топурия и казахстанец Бекзат Алмахан. Противостояние продлилось все три раунда и завершилось победой грузинского бойца.

Александра Топурию многие знают прежде всего как брата и тренера Илии Топурии. Он хорошо стартовал в UFC, красиво разобравшись в дебютном бою с Колби Тикнессом в феврале 2025 года. По имеющимся поединкам видно, что Александр очень похож на младшего брата по движениям, но по стилю более склонен к борьбе.

Алмахан проводил третий бой в UFC и до этого запомнился тем, что отправил в нокдаун самого Умара Нурмагомедова в своем дебюте, хотя и проиграл тот поединок. Это действительно сильный ударник с мощным панчем, но уровень борьбы у него остается вопросом.

В бою с Топурией казахстанец не смог реализовать свое ударное преимущество. Александр грамотно контролировал дистанцию, переводил бой в клинч и партер, где Алмахан не мог составить конкуренции. По итогам трех раундов все судьи единогласно отдали победу Топурии со счетами 30-27, 30-27 и 29-28.

Теперь на счету 31-летнего Александра Топурии семь побед при одном поражении. Для 28-летнего Алмахана это третье поражение при 12 победах. Несмотря на поражение, казахстанский боец показал характер и проявил себя как опасный соперник для любого в дивизионе.

Неудачный турнир для российских бойцов и учеников Хабиба

Тагир Уланбеков проигрывает Хоригучи

Первый поединок основного карта закончился поражением российского бойца. Тагир Уланбеков, один из опытнейших представителей команды Хабиба Нурмагомедова, в наилегчайшем весе встретился с легендарным японцем Киоджи Хоригучи.

Для Уланбекова это был последний шанс на путь к титулу в наилегчайшем весе. 32-летний дагестанец подошел к бою с четырехматчевой победной серией, но столкнулся с очень опытным и техничным соперником.

Хоригучи, который брал пояса в Bellator, Rizin и Shooto, показал всю свою универсальность. В первых двух раундах бой шел в равной борьбе — Уланбеков пытался реализовать свое преимущество в борьбе, но японец хорошо защищался и был опасен в стойке.

В третьем раунде 39-летний Хоригучи нашел момент для удушающего приема сзади и на отметке 2:18 заставил Уланбекова сдаться. Это стало первым досрочным поражением россиянина в профессиональной карьере. Теперь на счету Уланбекова 17 побед и 3 поражения, а его шансы на титульный бой серьезно снизились.

Сайгид Изагахмаев проигрывает в дебюте

Дебют еще одного ученика школы Абдулманапа Нурмагомедова в UFC обернулся горьким разочарованием. Сайгид Изагахмаев в полусреднем весе встретился с испытанным ветераном Николасом Далби из Дании.

Тридцатиоднолетний Изагахмаев считается крупным и физически крепким полусредневесом с методичной работой в партере. Половина его побед до UFC завершилась приемами. UFC сразу устроил ему серьезную проверку — 41-летний Далби известен своей живучестью и способностью создавать проблемы борцам.

Противостояние продлилось все три раунда и прошло в напряженной борьбе. Изагахмаев имел преимущество в антропометрии и возрасте, но Далби компенсировал это опытом и активностью. Датчанин, который год назад создал серьезные проблемы Ринату Фахретдинову, справился и с новичком из России.

По итогам боя судьи раздельным решением со счетами 29-28, 28-29 и 29-28 отдали победу Далби. Для Изагахмаева, который не дрался по правилам ММА с 2022 года, это стало болезненным дебютом. Теперь на его счету 22 победы и 3 поражения. Для Далби победа стала 24-й в карьере при 6 поражениях.

Шамиль Газиев нокаутирован Кортесом-Акостой

Еще одно досадное поражение россиянина случилось в тяжелом весе. Выступающий под флагом Бахрейна дагестанский тяжеловес Шамиль Газиев встретился с доминиканцем Валдо Кортесом-Акостой.

Примечательно, что Кортес-Акоста вышел на замену Сергею Спиваку всего за три дня до боя. При этом доминиканец дрался всего три недели назад и получил урон от тычка в глаз. Несмотря на это, он согласился на бой на трехдневном уведомлении.

Газиев весь лагерь готовился под грэпплера Спивака, а теперь ему пришлось драться с высоким, атлетичным и активным ударником. В первом раунде Кортес-Акоста в размене у сетки отправил Газиева в легкий нокдаун. Российский боец сразу встал, но вскоре доминиканец нанес более тяжелый удар правой рукой, от которого Газиев упал на спину.

Рефери остановил пошедшего на добивание Кортеса-Акосту на отметке 1:22 первого раунда, зафиксировав техническую победу нокаутом. Для Газиева это стало вторым поражением подряд после фиаско против Жаирзиньо Розенстрайка. Теперь на счету 28-летнего дагестанца 14 побед и 2 поражения.

Для Кортеса-Акосты эта победа стала второй за три недели — настоящий подвиг в тяжелом весе. Доминиканец доказал, что является одним из самых активных и выносливых тяжеловесов в UFC.

Итоги турнира UFC Fight Night 265: новые претенденты и разочарования

Турнир UFC Fight Night 265 в Катаре запомнится как историческое событие — первый турнир промоушена в этой стране. Главные бои полностью оправдали ожидания, определив новых ярких претендентов на титулы.

Арман Царукян убедительно доказал, что достоин титульного шанса, досрочно победив опасного Дэна Хукера. Его вызов Илье Топурии может материализоваться уже в январе 2026 года. Иэн Гэрри переиграл бывшего чемпиона Белала Мухаммада и приблизился к возможности побороться за пояс в полусреднем весе.