В Нижневартовске жители спасают уток, которые не улетели в теплые края

О судьбе птиц стали беспокоиться жители Нижневартовска Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

На водоеме в Нижневартовске замерзают утки Фото: Telegram-канал Нижневартовск. Происшествия

В Нижневартовске (ХМАО) местные жители обеспокоены судьбой двух уток, которые остались на водоеме и могут пострадать из-за холодов. Информация об этом появилась в telegram-канале «Нижневартовск. Происшествия».

«Здравствуйте, две уточки не улетели на зиму, может кто-то из зооволонтеров заберет их. Очень жалко их, они ведь замерзнут», — пишут в паблике.