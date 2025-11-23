Логотип РИА URA.RU
В Нижневартовске жители спасают уток, которые не улетели в теплые края

24 ноября 2025 в 01:51
О судьбе птиц стали беспокоиться жители Нижневартовска

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

На водоеме в Нижневартовске замерзают утки

Фото: Telegram-канал Нижневартовск. Происшествия

В Нижневартовске (ХМАО) местные жители обеспокоены судьбой двух уток, которые остались на водоеме и могут пострадать из-за холодов. Информация об этом появилась в telegram-канале «Нижневартовск. Происшествия».

«Здравствуйте, две уточки не улетели на зиму, может кто-то из зооволонтеров заберет их. Очень жалко их, они ведь замерзнут», — пишут в паблике.

Ранее URA.RU рассказывало, что депутат думы Пыть‑Яха Людмила Завадская спасла лебедя с перебитым крылом, которого нашли нефтяники. Птица весила всего четыре кг при норме в 10 кг.

