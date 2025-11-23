Поселок Лемпино известен как одно из старейших поселений региона Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В старинном поселении Лемпино из Нефтеюганского района (ХМАО) запустили новый этнографический тур. Он позволит туристам познакомиться с культурой и бытом коренного народа ханты. Об этом сообщает департамент промышленности округа в telegram-канале.

«Лемпино — одно из старейших поселений Нефтеюганского района, история которого начинается с 1782 года. На экскурсии вы узнаете историю развития поселка, местные легенды, а также о том, как культура народа ханты сохранилась и отражается в современной жизни», — пишут в посте.

Поселок Лемпино основан в 1782 году и известен как одно из старейших поселений региона, где в основном проживают ханты. В программу тура входит знакомство с историей и легендами деревни, дегустация традиционной лемпинской ухи и хлеба, а также мастер-класс по приготовлению местного блюда «позем». Кроме того, туристы могут посетить местный рыбоперерабатывающий завод и прогуляться по древним улочкам села.

1/4 Поселок Лемпино в Нефтеюганском районе Фото: telegram-канал Деппромышленности Югры