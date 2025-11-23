«12 стульев»: сможете набрать 10/10 по фильму с Натальей Крачковской

24 ноября исполнилось бы 87 лет советской и российской актрисе Наталье Крачковской. С детства она мечтала стать актрисой. Однако, обучаясь на первом курсе ВГИКа, бросила учебу, так как попала в ДТП и временно потеряла зрение. Позже Наталья продолжила творческую карьеру: ходила по кастингам и снималась даже в массовке. Популярность пришла к ней после выхода фильма «12 стульев» режиссера Леонида Гайдая. В нем она сыграла нерешительную и влюбчивую мадам Грицацуеву. Предлагаем вспомнить сюжет картины. Для этого ответьте на 10 вопросов.