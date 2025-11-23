Логотип РИА URA.RU
«12 стульев»: сможете набрать 10/10 по фильму с Натальей Крачковской

Сложный тест на фильм «12 стульев»
23 ноября 2025 в 18:47
Наталья Крачковская сыграла в фильме «12 стульев» мадам Грицацуеву

Наталья Крачковская сыграла в фильме «12 стульев» мадам Грицацуеву

Фото: 12 стульев (1971)/СССР/Мосфильм/Режиссер Леонид Гайдай

24 ноября исполнилось бы 87 лет советской и российской актрисе Наталье Крачковской. С детства она мечтала стать актрисой. Однако, обучаясь на первом курсе ВГИКа, бросила учебу, так как попала в ДТП и временно потеряла зрение. Позже Наталья продолжила творческую карьеру: ходила по кастингам и снималась даже в массовке. Популярность пришла к ней после выхода фильма «12 стульев» режиссера Леонида Гайдая. В нем она сыграла нерешительную и влюбчивую мадам Грицацуеву. Предлагаем вспомнить сюжет картины. Для этого ответьте на 10 вопросов.

