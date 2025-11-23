Биатлонисты из ХМАО завоевали две золотые медали на старте сезона

Югорские спортсмены завоевали две золотые медали в мужском и женском масс-старте Фото: Алексей Казанцев © URA.RU

Два дня соревнований по биатлону в Центре зимних видов спорта им. А. В. Филипенко в Ханты-Мансийске завершились для югорской команды двумя золотыми медалями в масс-стартах у мужчин и женщин. Об этом сообщил губернатор округа Руслан Кухарук.

«Два дня большой биатлон гремел в Югре! Наши спортсмены завоевали две золотые медали в мужском и женском масс-старте, показав невероятную силу и мастерство. Поздравляю Даниила Серохвостова и Викторию Метелю с победой! Так держать!» — рассказал в своем telegram-канале Кухарук.

Губернатор перед началом сезона встретился со сборной Югры и обсудил с биатлонистами и тренерским штабом обновленную инфраструктуру центра и дальнейшие потребности команды. Глава региона также напомнил, что уже на следующей неделе Ханты-Мансийск примет первый этап Кубка России по биатлону.