Биатлонисты из ХМАО завоевали две золотые медали на старте сезона
Югорские спортсмены завоевали две золотые медали в мужском и женском масс-старте
Фото: Алексей Казанцев © URA.RU
Два дня соревнований по биатлону в Центре зимних видов спорта им. А. В. Филипенко в Ханты-Мансийске завершились для югорской команды двумя золотыми медалями в масс-стартах у мужчин и женщин. Об этом сообщил губернатор округа Руслан Кухарук.
«Два дня большой биатлон гремел в Югре! Наши спортсмены завоевали две золотые медали в мужском и женском масс-старте, показав невероятную силу и мастерство. Поздравляю Даниила Серохвостова и Викторию Метелю с победой! Так держать!» — рассказал в своем telegram-канале Кухарук.
Губернатор перед началом сезона встретился со сборной Югры и обсудил с биатлонистами и тренерским штабом обновленную инфраструктуру центра и дальнейшие потребности команды. Глава региона также напомнил, что уже на следующей неделе Ханты-Мансийск примет первый этап Кубка России по биатлону.
