В городе ХМАО началось возведение новогоднего ледового городка

В городе ХМАО началось возведение ледового городка
23 ноября 2025 в 16:41
Подрядчик уже приступил к работам

Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

В Радужном (ХМАО) подрядчик приступил к строительству ледового городка на площади Дружбы народов. Как сообщил глава города Сергей Жестовский, в этом году тематика праздничной локации будет посвящена предстоящему году лошади.

Схема ледового городка 2026 в Радужном

Фото: telegram-канал Сергея Жестовского


«Город Радужный начал подготовку к встрече Нового года, и на площади Дружбы народов вскоре появится ледовый городок. Подрядчик, победивший в конкурсе, уже приступил к строительству городка. В этом году площадь украсят ледовые скульптуры, посвященные символу года — Лошади», — поделился Жестовский в своем telegram-канале.

На площади будут установлены различные горки. Также вместе с праздничной елкой появятся фигуры Деда Мороза, Снегурочки, Умки, снеговика и саней с оленями. Глава города просит жителей бережно относится к праздничному убранству.

