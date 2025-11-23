В городе ХМАО началось возведение новогоднего ледового городка

Подрядчик уже приступил к работам Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

В Радужном (ХМАО) подрядчик приступил к строительству ледового городка на площади Дружбы народов. Как сообщил глава города Сергей Жестовский, в этом году тематика праздничной локации будет посвящена предстоящему году лошади.

Схема ледового городка 2026 в Радужном Фото: telegram-канал Сергея Жестовского





«Город Радужный начал подготовку к встрече Нового года, и на площади Дружбы народов вскоре появится ледовый городок. Подрядчик, победивший в конкурсе, уже приступил к строительству городка. В этом году площадь украсят ледовые скульптуры, посвященные символу года — Лошади», — поделился Жестовский в своем telegram-канале.