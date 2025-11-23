В ХМАО запустят горячую линию по вопросам профилактики ВИЧ

С 24 ноября по 5 декабря в ХМАО будет функционировать горячая линия, посвященная вопросам профилактики ВИЧ-инфекции. Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, специалисты в рамках работы горячей линии предоставят информацию об эффективных методах профилактики, обнародуют последние данные научных исследований и окажут консультативную помощь в случае подозрения на заражение.