В ХМАО запустят горячую линию по вопросам профилактики ВИЧ
Акция пройдёт с 24 ноября по 5 декабря
Фото: Размик Закарян © URA.RU
С 24 ноября по 5 декабря в ХМАО будет функционировать горячая линия, посвященная вопросам профилактики ВИЧ-инфекции. Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, специалисты в рамках работы горячей линии предоставят информацию об эффективных методах профилактики, обнародуют последние данные научных исследований и окажут консультативную помощь в случае подозрения на заражение.
«Часы работы горячих линий в территориальных отделах: понедельник — четверг 08:00 — 17:00, пятница: 08:00 — 15:45. Перерыв 13:00 — 14:00 часов», — сказано на сайте ведомства.
Получить консультацию эпидемиологов можно по телефонам территориальных отделов в муниципалитетах Югры:
- Ханты‑Мансийский район: 8 (3467) 360‑003 (доб. 1200, 1700).
- Сургут и Сургутский район: 8 (3462) 24‑60‑77 или 8 (3467) 360‑003 (доб. 8000).
- Урай и Кондинский район: 8 (34677) 2‑48‑80 или 8 (3467) 360‑003 (доб. 3000).
- Радужный: 8 (34668) 3‑96‑69 или 8 (3467) 360‑003 (доб. 3500).
- Когалым: 8 (34667) 2‑8194 или 8 (3467) 360‑003 (доб. 9000).
- Нягань и Октябрьский район: 8 (34672) 6‑27‑14 или 8 (3467) 360‑003 (доб. 5001).
- Югорск и Советский район: 8 (34675) 7‑39‑07 или 8 (3467) 360‑003 (доб. 4000).
- Лангепас и Покачи: 8 (34669) 2‑00‑76 или 8 (3467) 360‑003 (доб. 6000).
- Нижневартовск, Нижневартовский район, Мегион: 8 (3466) 41‑47‑25 или 8 (3467) 360‑003 (доб. 2500).
- Нефтеюганск, Нефтеюганский район, Пыть‑Ях: 8 (3463) 23‑44‑80 или 8 (3467) 360‑003 (доб. 7000).
- Березовский и Белоярский районы: 8 (34670) 2‑60‑03 или 8 (3467) 360‑003 (доб. 2000).
Ежегодно Всемирный день борьбы со СПИДом отмечают 1 декабря. В 2025 году к этой дате Роспотребнадзор организовал тематическое консультирование в формате «горячей линии» по вопросам профилактики ВИЧ‑инфекции.
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!