«Я интересен, пока остаюсь завидным женихом»: актеру Максиму Аверину — 50

Максим Аверин — российский актер театра, кино и телевидения, кинорежиссер и телеведущий Фото: Ekaterina Tsvetkova / Russian Look / Global Look Press

В среду, 26 ноября 2025 года, одному из самых востребованных российских актеров Максиму Аверину исполняется 50 лет. Полвека жизни, из которых почти 30 посвящены сцене и экрану, но ни одного дня в официальном браке. Мужчина, которому приписывают романы с каждой партнершей по съемкам, но который наотрез отказывается называть имя избранницы даже после признания в том, что семья была. Подробнее о становлении, личной жизни и скандалах Аверина — в материале URA.RU.

Детство Аверина на киностудии

Максим Викторович Аверин родился 26 ноября 1975 года в Москве в семье, где кино было не работой, а образом жизни. Отец Виктор Николаевич трудился на легендарной киностудии «Мосфильм» художником-декоратором, мать Галина Викторовна шила костюмы для съемок. Мальчик рос среди декораций к «Чучело» и «Мы из джаза», играл в павильонах, построенных для «Мэри Поппинс».

Первая съемка случилась в шесть лет, когда отец взял сына в экспедицию в Махачкалу на картину «Похождения графа Невзорова». Эпизодическая роль и гонорар в спичечном коробке стали точкой отсчета. В девять лет Максим поступил в театральную студию при Доме кино, а в 12 начал зарабатывать сам — разносил письма, работал в библиотеке.

Семейная идиллия рухнула, когда родители разошлись. Аверин был подростком и тяжело переживал развод. У Максима был единоутробный брат Геннадий, старше на пять лет. Братья не сошлись характерами, хотя в детстве Геннадий нянчился с младшим. Конфликт усугубился, когда Аверин стал знаменитым. Окончательный разрыв случился после смерти матери в апреле 2017 года — мама знала, что без нее сыновья не найдут общий язык. Геннадий ушел из жизни в 2020-м.

Дорога Максима Аверина в профессию

С девяти лет Аверин занимался в театральной студии при Доме кино и участвовал в постановке «Бранденбургские ворота» в Театре миниатюр Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press

Поступление в театральный вуз оказалось не таким простым. ВГИК отказал. «Щукинское» тоже не взяло с первого раза. Год будущий актер работал в Сельскохозяйственной библиотеке, готовился к новой попытке и устраивал концерты для коллег. В 1993-м двери Щукинского училища при Театре Вахтангова открылись. Курс вела Марина Пантелеева, а учеба пришлась на лихие 90-е. Аверин не упускал шанса заработать — крутил бензин на заправке, снимался в рекламе.

В 1997 году, сразу после выпуска, Константин Райкин пригласил Аверина в «Сатирикон». Первая роль — участник группы захвата в «Трехгрошовой опере» Владимира Машкова. Дальше были «Макбет» Юрия Бутусова (генерал Банко), «Ричард III», где Аверин играл сразу три роли — короля Эдварда, герцога Кларенса и герцогиню Йоркскую. За роль Эдмонда в «Короле Лире» получил премию «Чайка» в номинациях «Злодей» и «Некоторые любят погорячее». 18 лет в «Сатириконе» сформировали актера. Позже он признавался, что Райкин воспитывал жестко, но именно это научило не бояться ничего.

В 2015 году Аверин покинул «Сатирикон» — захотел развиваться дальше. С 2018-го работал в Театре Сатиры, где сыграл Несчастливцева в «Лесе», Платонова у Павла Сафонова, Арбенина в пластическом спектакле без слов. В 2024-м перешел в «Ленком Марка Захарова». Параллельно играет в антрепризах — моноспектакль «Научи меня жить», где выступает и актером, и режиссером, собирает аншлаги.

Прорыв Аверина в кино: от эпизодов к главным ролям









1/3 В сериале «Глухарь» Максим Аверин сыграл главную роль — Сергея Глухарева Фото: Кадр из сериала "Глухарь", реж. Гузэль Киреева, 2008, Dixi-ТВ

В начале 2000-х Аверин снимался в сериалах, но запоминающихся ролей не было. Ситуация изменилась в 2008 году, когда на экраны вышел «Глухарь». Роль капитана милиции Сергея Глухарева, циничного следователя с большим жизненным опытом, сделала Аверина звездой.

После нескольких сезонов Аверин ушел из проекта — понимал, что публика быстро остывает к одному образу. Говорил, что больше не будет сниматься в многосерийных проектах, но все же потом снялся. В 2012-м стартовал «Склифосовский», где Аверин сыграл хирурга Олега Брагина. Этот сериал стал еще успешнее «Глухаря». Актер готовился к роли серьезно — наблюдал за хирургами, учился держать инструменты, накладывать швы. За роль в «Глухаре» Аверин получил премию ТЭФИ в 2010 году.

Параллельно Аверин снимался в других проектах: «Горюнов» (капитан Павел Горюнов), «Гастролеры» с Алексеем Воробьевым, «Напарницы», «Катран», «Собор» (Петр I), «Союз спасения. Время гнева» (граф Сперанский). С 2014 года ведет шоу «Три аккорда» на Первом канале, был членом жюри «Точь-в-точь».

Личная жизнь Максима Аверина

Максим Аверин не состоял в браке, нет подтвержденных данных о его детях Фото: Новосильцев Артур / Агентство «Москва»

В свои 50 лет Максим Аверин ни разу не был женат и не имеет детей. Это вызывает нездоровый интерес поклонников. Актер принципиально не обсуждает тему личной жизни, что только подогревает интерес. Ему приписывали романы с Викторией Тарасовой, партнершей по «Глухарю». Аверин говорил лишь о симпатии к Тарасовой, но не больше.

Мария Куликова, сыгравшая с Авериным в «Склифосовском», тоже попала в список «невест». Они знакомы с молодости — вместе поступали в институт. В 2015-м, после развода Куликовой, слухи о романе вспыхнули с новой силой. Сама Куликова в программе «Судьба человека» говорила, что у них с Максимом платонические отношения, уникальные тем, что не подвластны страстям.

Во время шоу «Один в один» Аверин и Анна Ардова разыграли зрителей — объявили со сцены о предстоящей свадьбе. Публика поверила, а через несколько дней выяснилось, что это шутка. Анну Якунину, с которой Аверин играет в спектакле «Там же, тогда же» и снимался в «Напарницах», тоже называли избранницей. Но у Якуниной муж и две дочери.

В 2023 году Аверин неожиданно признался изданию «Караван историй», что был в отношениях много лет, была семья, но пришлось отпустить. «Как только понимаешь, что есть привязанность и благодарность, но нет любви — нужно уходить», — говорил Аверин. Он взял на себя смелость закончить отношения после многих лет, но остались тепло и привязанность. Имя женщины актер не назвал.

Сам Аверин объяснил молчание в интервью «Телепрограмме» так: «Холостой мужчина намного интереснее женатого — это хитрости профессии. Я интересен, пока остаюсь завидным женихом. Но даже если я женюсь, об этом не близкие мне люди узнают в последнюю очередь. В жизни должен быть момент интимности». Когда спрашивают о планах завести семью и детей, отвечает, что хочет, но для этого многое должно произойти. Холостяцкая жизнь не тяготит — ценит возможность побыть наедине с собой.

Скандал на высоте: дебош в самолете за 500 рублей

Среди заметных работ — роли Петра I в сериале «Собор» и графа Сперанского в исторической драме «Союз спасения. Время гнева» Фото: Ведяшкин Сергей / Агентство «Москва»

26 сентября 2018 года Максим Аверин попал в громкий скандал. Возвращаясь с гастролей из Барнаула в Москву рейсом «Аэрофлота», актер устроил дебош на борту. По словам очевидцев и сотрудников авиакомпании, Аверин был пьян и вел себя вызывающе, кичился известностью и званием заслуженного артиста. Он нецензурно оскорблял стюардесс и всю авиакомпанию. Еще в небе пилоты сообщили полиции о дебошире, и после посадки в Шереметьево Аверина встретил наряд транспортной полиции.

В «Аэрофлоте» сообщили, что два пассажира бизнес-класса с признаками опьянения грубо нарушали правила, вели себя вызывающе, нецензурно выражались и оскорбляли бортпроводников, создавая дискомфорт для других пассажиров. На устные и письменные предупреждения не реагировали.

В отделении полиции составили протокол по статье «Мелкое хулиганство». Аверину выписали штраф 500 рублей. Коллеги отреагировали сдержанно. Продюсер Александр Носик сказал, что профессия обязывает к определенному поведению, зрители видят в артистах пример. Гоша Куценко отметил, что каждый имеет право на ошибку, но признавать ее тоже надо уметь. Сергей Маковецкий высказался прямо: никакая слава не дает права унижать людей, это неуважение к зрителям, которые любят. Извиняться Аверин отказался.

Политическая позиция Аверина: санкции и молчание об СВО

В августе 2018 года Аверин стал доверенным лицом Сергея Собянина на выборах мэра Москвы. Публично о политике не высказывался, но в 2023 году попал под санкции. 7 января Украина внесла актера в санкционный список лиц.

3 февраля 2023 года Канада включила Аверина в санкционный список. В марте того же года США тоже ввели санкции. Сам Аверин осторожно высказался в интервью MK.RU о коллегах, покинувших Россию после начала СВО: «Люди дезориентированы, кто-то сорвался».

Но также он заметил, что не будет никого поддерживать или запрещать. «Когда бы мой близкий друг высказывался негативно, наверное, мы бы с ним подрались, может быть, спорили. Я же не могу судить артиста по его эмоциям. Это, кстати, не всегда так бывает, что хороший артист и умный человек. Как и наоборот. Поэтому есть его творчество, и его я оцениваю. Я считаю, что это ужасно: давайте вырежем его из кино! Фильмы-то в чем виноваты?».

В другом интервью Аверин заявил, что никогда не эмигрирует за границу. Не представляет жизни в другой стране, не может мыслить и чувствовать на иностранном языке.

Трагедии Максима Аверина

Аверин удостоен премии ТЭФИ (2010) за лучшую мужскую роль Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Самым близким человеком для Аверина всегда оставалась мать Галина Викторовна. Она ушла из жизни в апреле 2017 года. Актер узнал о смерти прямо на съемочной площадке «Склифосовского», но не стал прерывать работу, чтобы не подводить коллег. Многие даже не догадывались, что творится у него в душе. Позже вспоминал, что мама говорила: ничего не бойся и улыбайся. Это стало девизом. Не будет ныть, жаловаться, страдать — будет улыбаться, работать и двигаться вперед.

Смерть матери усугубила конфликт с братом Геннадием. Аверин рассказывал, что у них были разные отцы, в детстве Гена нянчился с младшим, был авторитетом. Но когда Максим стал знаменитым, братья начали отдаляться. Мама знала, что без нее они не смогут найти общий язык. После ее ухода так и вышло — семейная драма закончилась в 2020 году со смертью Геннадия. Когда Аверин прощался с братом, сказал: «Прости меня, и я тебя прощаю. Возможно, надо было по-другому, но сложно менять человека, если он не хочет меняться и не слышит».

Фильмография Максима Аверина: главные роли

За четверть века в кино Максим Аверин снялся более чем в 50 картинах. Вот ключевые работы, которые сделали его звездой: