В Екатеринбурге можно будет жениться в 16 лет

Согласно семейному кодексу РФ, брачный возраст у россиян наступает в 18 лет. Но при наличии уважительных причин органы местного самоуправления могут разрешить вступление в брак и с 16-ти, а иногда и раньше.

«Региональные особенности: Законы субъектов РФ могут разрешать вступление в брак и до 16 лет (например, с 14 или 15 лет) при особых обстоятельствах. Несовершеннолетний, вступивший в брак, приобретает полную дееспособность, то есть полностью самостоятельно отвечает за свои действия, как взрослый . Эта дееспособность сохраняется даже в случае развода до достижения 18 лет», — говорится в законе. В случае, если юным жениху и невесте отказывают в разрешении пожениться, они могут обратиться в суд.