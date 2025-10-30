В Екатеринбурге можно будет жениться в 16 лет
Скоро екатеринбуржцы получат право жениться со школьной скамьи
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В Екатеринбурге могут разрешить жениться с 16 лет. Такой регламент готовит департамент молодежной политики, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии.
«Наш департамент молодежной политики готовит регламент для оказания муниципальной услуги. Ее результатом будет согласие властей на вступление в брак 16-летних граждан», — пояснили в пресс-службе.
Согласно семейному кодексу РФ, брачный возраст у россиян наступает в 18 лет. Но при наличии уважительных причин органы местного самоуправления могут разрешить вступление в брак и с 16-ти, а иногда и раньше.
«Региональные особенности: Законы субъектов РФ могут разрешать вступление в брак и до 16 лет (например, с 14 или 15 лет) при особых обстоятельствах. Несовершеннолетний, вступивший в брак, приобретает полную дееспособность, то есть полностью самостоятельно отвечает за свои действия, как взрослый . Эта дееспособность сохраняется даже в случае развода до достижения 18 лет», — говорится в законе. В случае, если юным жениху и невесте отказывают в разрешении пожениться, они могут обратиться в суд.
- читатель30 октября 2025 12:33а кто их кормить и содержать будет?