Врач рассказала, какие анализы помогут подготовить организм к сезону ОРВИ

Какие обследования пройти перед сезоном простуд Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Комплексное обследование организма перед сезоном простудных заболеваний должно включать развернутый анализ крови и проверку уровня ключевых витаминов и микроэлементов. Об этом сообщил заместитель главврача по терапии клиники «Будь Здоров» Елена Горбачева. По словам врача-пульмонолога, эти исследования помогут выявить скрытые проблемы иммунной системы и подготовить организм к сезону ОРВИ.

«Первоначально необходимо сдать всем известный общий (клинический) анализ крови, именно он является скринингом, которых сможет нам сказать о возможном наличии значимых проблем в иммунной системе. Общий анализ крови должен быть развёрнутым, включающим в себя лейкоциты с лейкоцитарной формулой, СОЭ, эритроциты, тромбоциты» — передает слова Елены Горбачевой Life.

Специалист подчеркнула, что особенно важны анализы на витамин D, цинк и селен, поскольку их дефицит напрямую влияет на сопротивляемость инфекциям. Также необходимо проверить уровень ферритина и витаминов группы В, которые отвечают за нормальное кроветворение и работу нервной системы.

Продолжение после рекламы

Врач отметила, что даже в солнечных странах до 80% населения страдает от дефицита витамина D, поэтому большинству людей требуется дополнительный прием этого витамина. Для точной диагностики недостатка микроэлементов специалист рекомендует сделать развернутый биохимический анализ крови, который покажет состояние всех внутренних органов.