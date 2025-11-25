Трамп заявил о скором заключении мирного соглашения по Украине
Трамп высказался о мирном плане урегулирования конфликта на Украине
Фото: Official White House / Shealah Craighead
Американский лидер Дональд Трамп считает, что конфликт на Украине скоро завершится путем заключения мирного соглашения. Об этом президент США заявил в Белом доме.
«Думаю, мы очень близки к заключению сделки. Скоро узнаем», — сообщил Трамп во время традиционной церемонии помилования индеек. Его слова передает пресс-служба администрации президента.
Ранее Трамп уже высказывал оптимизм относительно возможности урегулирования конфликта на Украине, заявляя в интервью GB News об уверенности в способности разрешить ситуацию в течение нескольких месяцев. Администрация США предпринимает дипломатические усилия, чтобы завершить украинский конфликт.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.