Трамп заявил о скором заключении мирного соглашения по Украине

25 ноября 2025 в 22:56
Трамп высказался о мирном плане урегулирования конфликта на Украине

Фото: Official White House / Shealah Craighead

Американский лидер Дональд Трамп считает, что конфликт на Украине скоро завершится путем заключения мирного соглашения. Об этом президент США заявил в Белом доме.

«Думаю, мы очень близки к заключению сделки. Скоро узнаем», — сообщил Трамп во время традиционной церемонии помилования индеек. Его слова передает пресс-служба администрации президента.

Ранее Трамп уже высказывал оптимизм относительно возможности урегулирования конфликта на Украине, заявляя в интервью GB News об уверенности в способности разрешить ситуацию в течение нескольких месяцев. Администрация США предпринимает дипломатические усилия, чтобы завершить украинский конфликт.

