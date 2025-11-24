Из плана США по Украине исчез пункт про российские активы: как сейчас выглядит документ

План США по Украине был изменен после переговоров в Женеве Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

План США по концу конфликта на Украине претерпел существенные изменения после переговоров в Женеве (Швейцария). По данным Financial Times, количество пунктов сократилось с 28 до 19. В частности, был исключен пункт об использовании замороженных активов России. Как сейчас выглядит американский мирный план – в материале URA.RU.

Из плана США исчез пункт о замороженных активах РФ

Агентство Bloomberg сообщило, что из мирного плана США был исключен пункт, согласно которому 100 миллиардов долларов из российских замороженных активов должны были пойти на создание Фонда восстановления Украины. Причем половина доходов от активов должна была достаться США, а вторая половина — использоваться для совместных с Россией проектов. При этом утверждалось, что деньги не будут идти на финансирование киевского режима.

Сейчас в бельгийском депозитарии Euroclear находится примерно 193 миллиардов евро активов РФ (из них примерно 180 миллиардов евро принадлежат ЦБ РФ). После начала спецоперации на Украине Евросоюз и страны G7 заблокировали почти половину золотовалютных резервов РФ — около 300 миллиардов евро. С января по сентябрь 2025 года ЕС перечислил Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов.

В МИД РФ неоднократно подчеркивали, что использование российских активов — это воровство. По данным ведомства, ЕС стремится использовать не только средствами частных лиц, но и государственными активами России.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявлял о готовности Москвы дать соответствующий ответ на действия западных стран. Он отмечал, что у России также есть возможности для того, чтобы не возвращать средства, которые западные государства размещали на территории страны.

Какие еще пункты пропали из плана

По данным британской газеты Financial Times (FT), в результате прошедших накануне переговоров в Женеве мирный план США по урегулированию конфликта на Украине был сокращен с 28 до 19 пунктов. При этом не уточняется, какие именно положения были исключены из документа.

Советник офиса президента Украины Александр Бевз, принимавший участие в женевских переговорах, подтвердил, что документ претерпел существенные изменения. В интервью он заявил, что первоначальный вариант мирного плана фактически утратил свою форму: некоторые пункты были исключены, другие — изменены. «Плана из 28 пунктов в том виде, в каком его все видели, больше не существует», — отметил Бевз.

По данным Bloomberg, положения, исключенные из первоначальной версии мирного плана, будут оформлены в виде отдельных документов и станут предметом обсуждения на последующих переговорах. Заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Брусило в беседе с журналистами отметил, что после урегулирования всех вопросов (в том числе территориальных) президенты США и Украины проведут консультации. Это может стать подготовкой к встрече, на которой будет завершена доработка мирного плана.

Как прошли переговоры в Женеве

Изменения в плане произошли после проведения женевских переговоров. В них принимали участие делегации США, Украины и Евросоюза. По информации агентства "РБК-Украина", по итогам встречи стороны достигли согласия по большинству из 28 пунктов плана мирного урегулирования, который был предложен Вашингтоном.

Агентство сообщает, что были согласованы положения, касающиеся численности Вооруженных сил Украины, механизма обмена пленными и ситуации вокруг Запорожской АЭС. Однако некоторые вопросы все же остались нерешенными — в частности, касающиеся территорий и закрепления в Конституции Украины положения об отказе от вступления в НАТО. Ожидается, что эти темы президенты Украины и США обсудят на личной встрече, которая может состояться в течение этой или следующей недели.

Доверять СМИ нельзя: что говорят в Кремле о плане США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сейчас некорректно обсуждать пункты мирного плана, опираясь только на информацию из СМИ. Он подчеркнул, что нужно использовать официальные данные, а их пока нет.

Во время брифинга журналисты спросили Пескова, как в Кремле относятся к идее, что присоединение Украины к НАТО должно учитывать мнение всех членов альянса. Пресс-секретарь снова отметил, что обсуждать такие вопросы через СМИ в Кремле считают неправильным.