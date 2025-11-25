Путина встретили в Бишкеке «Калинкой-малинкой»: что ждет президента России в ходе международного визита
Путин в Бишкеке встретится с Жапаровым и Лукашенко
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Президент России Владимир Путин 25 ноября прибыл в Бишкек (Киргизия) с официальным визитом, который продлится три дня. В ходе поездки российский лидер примет участие в переговорах с президентом республики Садыром Жапаровым, на которых подпишет ряд совместных документов.
Отдельно у него запланирована встреча с белорусским лидером Александром Лукашенко, которая пройдет 26 ноября. Завершится визит Путина саммитом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), где планируется подписание итоговой декларации. Подробнее о программе российского президента на ближайшие три дня — в материале URA.RU.
Путин прибыл в Бишкек
Сегодня, 25 ноября, начался официальный визит Владимира Путина в Киргизию. В аэропорту Бишкека российского лидера встретили президент Киргизии Садыр Жапаров, военнослужащие и танцоры в национальных костюмах. Оркестр сыграл Путину русскую песню «Калинка-малинка».
После этого лидеры поехали к мемориальному комплексу «Вечный огонь», который расположен на площади Победы в Бишкеке. Этот комплекс построили в честь 40-летия Победы в Великой Отечественной войне. В центре комплекса — три полудуги, которые символизируют юрту, а под ними скульптура женщины-матери. Она смотрит вдаль, как будто ждет возвращения мужа и сыновей с войны. Путин в сопровождении киргизского коллеги возложил венок к мемориалу.
Кто вошел в состав российской делегации
Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что российская делегация на переговорах в Киргизии будет весьма представительной. В ее состав вошли вице-премьер Алексей Оверчук и еще семь министров.
Среди них: министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев, министр спорта Михаил Дегтярев, глава Минздрава Михаил Мурашко, министр транспорта Сергей Никитин, глава Минобрнауки Валерий Фальков и министр энергетики Сергей Цивилев. В том числе, страну будут представлять глава Роспотребнадзора Анна Попова, председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, замминистра просвещения Андрей Корнеев, замглавы ФСВТС Михаил Бабич и глава Росатома Алексей Лихачев.
Что будут обсуждать Путин и Жапаров
По словам помощника президента РФ, церемония официальной встречи Путина и Жапарова состоится во дворце Единства в Бишкеке 26 ноября. После нее там же пройдут российско-киргизские переговоры. На встрече планируется подробно обсудить основные направления сотрудничества между странами — в политике, экономике, торговле и гуманитарной сфере.
Также лидеры стран затронут важные темы, связанные с региональной повесткой. После этого пройдут переговоры уже в расширенном составе. На них делегации подробно обсудят сотрудничество в сфере торговли и экономики, энергетики, здравоохранения, образования и миграции.
Чего ожидать от саммита ОДКБ
В рамках визита Путин также примет участие в саммите ОДКБ, который состоится 27 ноября. На нем лидеры стран-участниц подпишут ряд важных документов. Среди них — итоговая декларация, которая зафиксирует общие позиции государств-членов ОДКБ по ключевым вопросам международной и региональной повестки. Всего подготовлено 19 документов.
Кроме того, лидеры планируют утвердить ряд документов, которые будут способствовать развитию военного и военно-экономического сотрудничества, борьбе с наркотрафиком и противодействию незаконной миграции. Ушаков также отметил, что на заседании саммита в расширенном составе Владимир Путин представит приоритетные направления российского председательства в ОДКБ. В этом году девиз председательства сформулирован следующим образом: «Коллективная безопасность в многополярном мире. Единая цель — общая ответственность».
Встреча с Лукашенко
В рамках визита российский лидер также проведет беседу с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Встреча запланирована на вечер 26 ноября. Разговор лидеров состоится после того, как будут завершены переговоры и государственный прием. Также вечером 26 ноября пройдет неформальный обед, в котором примут участие главы государств — членов ОДКБ. После поездки в Бишкек Владимир Путин, вероятнее всего, пообщается с журналистами.
