В США раскрыли, почему Трамп передумал поставлять «Томагавки» на Украину

Трамп не решился поставлять «Томагавки» Киеву из-за разговора с Путиным Фото: Official White House / Joyce N. Boghosian

Беседа с президентом России Владимиром Путиным убедила главу США Дональда Трампа отказаться от идеи поставок американских ракет «Томагавк» на Украину. Об этом сообщили в газете The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных чиновников в Штатах.

«Этот разговор (с Путиным, — прим. URA.RU)) убедил его [Трампа] не поддерживать передачу Tomahawk Украине», — пишет The Wall Street Journal. Разговор состоялся 16 октября 2025 года.

Известно, что тогда Путин предупредил Трампа: поставка ракет «Томагавк» Киеву не изменит ситуацию на фронте, но нанесет ущерб отношениям между РФ и США. Слова президента передавал его помощник Юрий Ушаков сразу после телефонной беседы. После этого Путин заявил, что ответ России на удары «Томагавками» по ее территории будет «серьезным, если не сказать ошеломляющим».

