В США раскрыли, почему Трамп передумал поставлять «Томагавки» на Украину
Трамп не решился поставлять «Томагавки» Киеву из-за разговора с Путиным
Фото: Official White House / Joyce N. Boghosian
Беседа с президентом России Владимиром Путиным убедила главу США Дональда Трампа отказаться от идеи поставок американских ракет «Томагавк» на Украину. Об этом сообщили в газете The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных чиновников в Штатах.
«Этот разговор (с Путиным, — прим. URA.RU)) убедил его [Трампа] не поддерживать передачу Tomahawk Украине», — пишет The Wall Street Journal. Разговор состоялся 16 октября 2025 года.
Известно, что тогда Путин предупредил Трампа: поставка ракет «Томагавк» Киеву не изменит ситуацию на фронте, но нанесет ущерб отношениям между РФ и США. Слова президента передавал его помощник Юрий Ушаков сразу после телефонной беседы. После этого Путин заявил, что ответ России на удары «Томагавками» по ее территории будет «серьезным, если не сказать ошеломляющим».
Украинский президент Владимир Зеленский несколько раз просил у Трампа «Томагавки». Тогда Трамп, несмотря на публичные заявления, отказался обещать такие поставки.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
