Происшествия

Появились кадры задержания россиянина, собиравшего данные о ПВО в Подмосковье

26 ноября 2025 в 12:37
Мужчина в апреле 2023 года начал сотрудничать с представителем СБУ

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Суд приговорил к 24 годам колонии строгого режима россиянина, собиравшего данные о системах противовоздушной обороны (ПВО) в Подмосковье по заданию Службы безопасности Украины (СБУ). Кадрами задержания мужчины поделились в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Решением суда Андрей Верьянов приговорен к 24 годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 500 тысяч рублей», — говорится в сообщении ЦОС. Уроженец Ростова-на-Дону в апреле 2023 года начал сотрудничать с запрещенной в РФ террористической организацией и представителем СБУ.

По указанию куратора Верьянов собрал сведения о расположении систем ПВО Минобороны РФ в Московской области. Для выявления уязвимостей работы систем ПВО он осуществил сборку и запуск в воздушное пространство беспилотного летательного аппарата. Кроме того, мужчина получил задание на совершение подрыва воздушного судна высокопоставленного лица РФ.

