Президент Киргизии оценил отношения с Россией
Жапаров восхитился поддержкой России
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Россия — один из крупнейших торговых партнеров Киргизии. Об этом заявил киргизский президент Садыр Жапаров.
«РФ остается одним из крупнейших торговых партнеров Киргизии», — сказал Садыр Жапаров, его слова передает РИА Новости. Президент подчеркнул, что Бишкек высоко ценит российскую поддержку в энергетике и гуманитарной сфере.
Президент РФ Владимир Путин прибыл в Бишкек для официального визита, который продлится 26-27 ноября, пишет RT. Планируется обсуждение ряда вопросов, сейчас проходит официальная церемония, на которой российский лидер поприветствовал военнослужащих на киргизском.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.