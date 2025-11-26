Логотип РИА URA.RU
Президент Киргизии оценил отношения с Россией

Глава Киргизии Жапаров: Москва является одним из крупнейших партнеров Бишкека
26 ноября 2025 в 12:38
Жапаров восхитился поддержкой России

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Россия — один из крупнейших торговых партнеров Киргизии. Об этом заявил киргизский президент Садыр Жапаров.

«РФ остается одним из крупнейших торговых партнеров Киргизии», — сказал Садыр Жапаров, его слова передает РИА Новости. Президент подчеркнул, что Бишкек высоко ценит российскую поддержку в энергетике и гуманитарной сфере.

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Бишкек для официального визита, который продлится 26-27 ноября, пишет RT. Планируется обсуждение ряда вопросов, сейчас проходит официальная церемония, на которой российский лидер поприветствовал военнослужащих на киргизском.

