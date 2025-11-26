В Нижнем Новгороде горит двухэтажное здание, есть пострадавший
27 ноября 2025 в 02:02
Фото: © URA.RU
В Нижнем Новгороде на улице Дружбы вспыхнул пожар в двухэтажном здании. Один человек пострадал — его доставили в медицинское учреждение на карете скорой помощи. Также сотрудники МЧС эвакуировали из здания четырех человек. Площадь пожара составила 360 квадратных метров. Об этом сообщил telegram-канал Ni Mash.
