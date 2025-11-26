Трамп осудил насилие в отношении военнослужащих в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп осудил насилие, направленное против военнослужащих Национальной гвардии в Вашингтоне. Он заявил об этом после сообщения о ранении двух гвардейцев, получивших тяжелые ранения. Об этом Трамп написал в своей социальной сети.

«Животное, которое застрелило двух национальных гвардейцев, получивших тяжелые ранения и сейчас находящихся в двух разных больницах, также получило тяжелые ранения, но, несмотря на это, заплатит очень высокую цену. Да благословит Бог нашу Великую Национальную гвардию, всех наших военных и сотрудников правоохранительных органов. Это поистине великие люди. Я, как президент Соединенных Штатов, и все, кто связан с аппаратом президента, с вами», — написал Трамп в TruthSocial. После этих слов Трамп подчеркнул важность поддержки военных и правоохранителей, назвав их людьми, заслуживающими глубочайшего уважения.