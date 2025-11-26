Трамп отреагировал на нападение на нацгвардейцев в США
27 ноября 2025 в 01:30
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В результате нападения на национальных гвардейцев, которые в настоящее время проходят лечение в различных медицинских учреждениях, пострадал и подозреваемый. Виновный понесет серьезное наказание за свои действия. Об этом заявил президент США Дональда Трамп в социальных сетях.
