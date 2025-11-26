КС ударил по больному месту коррупционеров в РФ
КС закрепил подход изъятия имущества третьих лиц, не участвующих лично в коррупции
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Конституционный суд (КС) утвердил строгий подход к изъятию имущества у родственников коррупционеров. КС закрепил подход, согласно которому имущество, приобретенное в результате коррупционных преступлений, подлежит изъятию в казну, даже если оно принадлежит лицам, не участвовавшим лично в преступлениях.
«Получение взятки не предполагает правомерного возникновения права собственности. Поэтому предмет взятки не может быть оставлен в пользовании ни лица, получившего взятку, ни лица, которому по указанию взяткополучателя он передан. Это распространяется в том числе на единственное жилье», — сообщают «Ведомости».
Такая позиция направлена на предупреждение преступного обогащения должностных лиц. Отмечается, что в конце октября 2024 года КС уже сформулировал правовую позицию, согласно которой преобразование имущества, приобретенного в нарушение антикоррупционных требований, в том числе его приумножение, не исключает последующую конфискацию.
В России активно обсуждаются жесткие меры борьбы с коррупцией, включая возможность введения смертной казни за взятки в особо крупных размерах. Некоторые политики выступают за высшую меру наказания, тогда как другие считают такой подход неприменимым.
