В ГД раскрыли, когда заблокируют WhatsApp* в России
Блокировка WhatsApp* в России является вопросом времени
Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU
Прекращение работы приложения WhatsApp* на территории страны является неизбежным процессом. Об этом заявил депутат Госдумы Антон Немкин.
«В России оценили возможность блокировки мессенджера WhatsApp*. Депутат Немкин считает вопросом времени блокировку мессенджера WhatsApp в России», — передает слова депутата РИА Новости.
Ранее зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов указывал на несоблюдение мессенджером российского законодательства и проблемы с утечкой данных. 25 ноября произошел массовый сбой в работе WhatsApp, зафиксировано более 1274 жалоб из разных регионов страны.
*принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
- Вопрос27 ноября 2025 01:16А на на какой месенджер рекомендуете тогда переходить....чтобы было также хорошо....