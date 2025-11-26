Логотип РИА URA.RU
В ГД раскрыли, когда заблокируют WhatsApp* в России

В ГД сочли блокировку WhatsApp* вопросом времени
27 ноября 2025 в 00:25
Блокировка WhatsApp* в России является вопросом времени

Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

Прекращение работы приложения WhatsApp* на территории страны является неизбежным процессом. Об этом заявил депутат Госдумы Антон Немкин.

«В России оценили возможность блокировки мессенджера WhatsApp*. Депутат Немкин считает вопросом времени блокировку мессенджера WhatsApp в России», — передает слова депутата РИА Новости. 

Ранее зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов указывал на несоблюдение мессенджером российского законодательства и проблемы с утечкой данных. 25 ноября произошел массовый сбой в работе WhatsApp, зафиксировано более 1274 жалоб из разных регионов страны.

*принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ. 

Комментарии (1)
  • Вопрос
    27 ноября 2025 01:16
    А на на какой месенджер рекомендуете тогда переходить....чтобы было также хорошо....
