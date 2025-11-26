Недалеко от Белого дома открыли стрельбу, пострадали нацгвардейцы
В Вашингтоне у Белого дома подстрелили двух нацгвардейцев
Фото: Ксения Сальникова © URA.RU
В центре Вашингтона двое служащих Национальной гвардии получили ранения в результате стрельбы. Инцидент произошел всего в одном квартале от резиденции президента, полиция уже задержала подозреваемого. Об этом сообщают зарубежные СМИ.
Нацгвардия США понесла потери в одном квартале от резиденции Трампа
Фото: Осторожно, новости
«Двое служащих Национальной гвардии США получили огнестрельные ранения неподалеку от Белого дома. Состояние военных неизвестно», — пишет Associated Press.
Телеканал CNN уточняет, что при инциденте пострадали несколько человек, среди которых был минимум один гвардеец. Позже факт ранения двоих военных подтвердила министр внутренней безопасности Кристи Ноем. Управление полиции Вашингтона заявило, что стрельба велась на пересечении 17-й и 1-й улиц. Войска Нацгвардии были развернуты в столице с середины августа по поручению президента Дональда Трампа. Он объяснил это решение необходимостью жесткой борьбы с преступностью, отметив, что сила — это единственный язык, который понимают преступники.
Инцидент со стрельбой в Вашингтоне произошел на фоне напряженной международной обстановки: администрация Трампа рассматривает возможность ударов по военным объектам Венесуэлы из-за недостаточной, по мнению США, борьбы Каракаса с контрабандой наркотиков. Ранее президент Трамп заявил, что время пребывания Николаса Мадуро на посту главы Венесуэлы подходит к концу.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.