Недалеко от Белого дома открыли стрельбу, пострадали нацгвардейцы

В Вашингтоне у Белого дома подстрелили двух нацгвардейцев Фото: Ксения Сальникова © URA.RU

В центре Вашингтона двое служащих Национальной гвардии получили ранения в результате стрельбы. Инцидент произошел всего в одном квартале от резиденции президента, полиция уже задержала подозреваемого. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

Нацгвардия США понесла потери в одном квартале от резиденции Трампа Фото: Осторожно, новости





«Двое служащих Национальной гвардии США получили огнестрельные ранения неподалеку от Белого дома. Состояние военных неизвестно», — пишет Associated Press.

Телеканал CNN уточняет, что при инциденте пострадали несколько человек, среди которых был минимум один гвардеец. Позже факт ранения двоих военных подтвердила министр внутренней безопасности Кристи Ноем. Управление полиции Вашингтона заявило, что стрельба велась на пересечении 17-й и 1-й улиц. Войска Нацгвардии были развернуты в столице с середины августа по поручению президента Дональда Трампа. Он объяснил это решение необходимостью жесткой борьбы с преступностью, отметив, что сила — это единственный язык, который понимают преступники.

Продолжение после рекламы