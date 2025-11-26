Интерес Запада заставит защищаться страны ОДКБ

Лидерам на саммите в Бишкеке предстоит выработать ответ на новые вызовы для ОДКБ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Запад не оставит без внимания постсоветское пространство даже после окончания украинского конфликта. Как рассказал в интервью URA.RU аналитик Белорусского института стратегических исследований (БИСИ) Антон Дударенок, особенно высок интерес к странам Центральной Азии и Закавказью. Это, по мнению эксперта, должно стимулировать государства ОДКБ к выработке мер противодействия. Причем ОДКБ намерена развивать связи с ШОС, а ее опыт может стать подспорьем для создания коллективной безопасности Евразии.

- Очередной саммит глав стран ОДКБ пройдет в Бишкеке. Какие риски и вызовы наиболее актуальны сегодня с точки зрения региональной безопасности?

В 2026 году председательство в ОДКБ перейдет к России

- Прежде всего, это конфликты по периметру зоны ответственности ОДКБ. Помимо внешних угроз, можно говорить и в целом о политике коллективного Запада, который проявляет с недавнего времени очень высокий интерес к регионам Центральной Азии, Закавказью, Евразии в целом. Это определенный стимул для ОДКБ, чтобы соответствовать тем вызовам, с которыми Организация сталкивается, и уметь ответить на них.

Среди рисков, которые мы сейчас видим, — это падение доверия между государствами Евразийского региона. По периметру возникают протесты поколения Z: они ведь тоже не сами по себе возникают, у них есть конкретные социально-экономические причины, демографические и социальные факторы.

Или межэтнические отношения, которые могут потом выливаться в экстремизм, терроризм либо в военные конфликты. Поэтому нужно работать с причинами, глубоко анализировать их. Ведь и терроризм, и экстремизм, и этнические конфликты — это следствие негативных экономических и социальных факторов, а понять причины возникновения тех или иных угроз — значит попытаться превентивно повлиять на них.

- Афганистан всегда воспринимался ОДКБ как один из основных дестабилизирующих факторов. И вот недавно министр обороны Пакистана заявил, что Исламабад готов к войне с Кабулом. Это способно отразиться на странах ОДКБ?

Одним из факторов риска для ОДКБ является фактор неспокойного и нестабильного Афганистана

- Конечно, дестабилизация в этом регионе — это риски для ОДКБ. Но, как показали события недавних месяцев, многие современные конфликты как быстро начинаются, так и заканчиваются. Поэтому нужно постоянно наблюдать, как здесь будут разворачиваться события. Кроме того, ОДКБ как региональная организация может вносить предложения, выступать с инициативами по урегулированию конфликтных ситуаций.

- ОДКБ создавалась для обеспечения безопасности стран постсоветского пространства, но сейчас ее называют «стержнем евразийской безопасности». Как ОДКБ может повлиять на безопасность Большой Евразии?

- ОДКБ обладает значительным потенциалом, в первую очередь, за счет своей философии безопасности, которую отражают такие основополагающие принципы, как приоритет политических средств обеспечения безопасности над военными средствами, принципы коллективной обороны и самообороны, недопустимости использования силы для разрешения конфликтов и споров между участниками, уважение суверенитета и невмешательство во внутренние дела других государств. Эти принципы задают модель безопасности, которая является наиболее перспективной в современных международных условиях, и они нужны, чтобы поддерживать устойчивый мир и развитие.

Сегодня на деятельность ОДКБ и в целом на евразийскую безопасность влияют различные международные аспекты. Прежде всего, это фрагментация мироустройства, когда мы говорим о выходе на первый план региональных блоков, союзов и объединений. При этом мы также видим, что некоторые страны предпочитают использовать силовые инструменты, чтобы продавливать какие-то свои интересы, проводить свою политику.

Это еще больше повышает актуальность евразийских принципов. И ОДКБ является примером организации, которая следует философии безопасности, отражающей интересы всех стран – участниц.

- Если мы говорим о безопасности Большой Евразии, означает ли это, что ОДКБ будет активно интегрироваться с ШОС, а возможно, и расширяться, как СНГ, ШОС, БРИКС?

- Для ОДКБ, как и для других евразийских организаций, расширение — не самоцель. Главное для наших стран — это обеспечение евразийской безопасности, следование принципу неделимой безопасности. Поэтому лучше говорить не о каком-то слиянии, а о налаживании взаимодействия. Подписанная в сентябре в Пекине между ОДКБ, СНГ и ШОС дорожная карта по развитию сотрудничества — это тот вариант взаимодействия, когда речь идет не о слиянии, а о синергии, когда организации могут усиливаться не каким-то простым арифметическим сложением потенциалов, а кратно больше.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян снова пропустит встречу лидеров стран ОДКБ

В этом плане сама возможность многостороннего сотрудничества является путем, который позволяет единомышленникам объединять свои усилия. И речь идет не только о военном потенциале, а также о других форматах: например, об образовательном сотрудничестве, экспертной дипломатии — это тоже позволяет нам более эффективно реагировать на возникающие вызовы и вносить совместный вклад в евразийскую безопасность.

- Какова ситуация с Арменией? Участие Еревана в ОДКБ по-прежнему находится в «замороженном» состоянии?

- Да, участие Армении в работе ОДКБ по-прежнему заморожено. На наш взгляд, здесь имеют место внутриполитические факторы, в том числе то, что в стране меняется идентичность. На это накладываются процессы вокруг предстоящих в 2026 году парламентских выборов. Поэтому следует ожидать, что среди армянских политиков будет много заявлений по тем или иным международным вопросам.

Это можно рассматривать скорее как политическую игру – это больше риторика, чем конкретные действия. По ситуации на Южном Кавказе нельзя сказать, что есть признаки кардинального изменения ситуации, хотя попытки изменить расклад сил там, конечно, присутствуют.

- А Европа? Европейские политики сначала пугали свои народы войной с Россией в 2029 году, сейчас говорят чуть ли не о 2026-м. Обеспечение безопасности будет делом всей ОДКБ или только России, которая в 2024-м не стала обращаться к союзникам после вторжения ВСУ в Курскую область, и Беларуси, которая на переднем фланге?

- Прежде всего, ни Беларусь, ни Россия ни на кого нападать ни в Европе, ни где бы то ни было еще не собираются. И об этом лидеры наших стран заявляли неоднократно. Все заявления, звучащие из Германии, из Польши и других стран, скорее являются фактором внутриевропейских политических игр либо рассчитаны на военно-промышленный комплекс, на перераспределение военных бюджетов.

Европейцы называют избрали Россию и Беларусь «главными источниками угроз», хотя подозрения в том, что с нашей стороны начнутся какие-то агрессивные действия, беспочвенны. Также с учетом совокупного оборонного потенциала России и Беларуси вряд ли европейцы проявят агрессию в нашу сторону. Скорее ограничатся какими-то экономическими мерами, закрытием границ — опять же, теми шагами, которые им и вредят зачастую.

- Может быть, размещение в Белоруссии «Орешника» умерит их пыл?

- Сам по себе «Орешник» — это не единственное средство сдерживания потенциальных противников. Нужно говорить о комплексном оборонительном потенциале Союзного государства и ОДКБ. Это и является залогом того, что мы готовы защищать свои национальные интересы. Но, повторюсь, мы ни на кого не планируем нападать.

- Европейцы пытаются раскрутить идею о том, что Россия через ОДКБ пытается возродить Организацию Варшавского Договора. Есть ли основания для таких утверждений? Можно ли вообще сравнивать эти две структуры?

- Я бы не сравнивал, потому что эти организации создавались в разной геополитической обстановке, в разных эпохах. У них разная направленность. Скорее современная НАТО является европейским аналогом ОВД. Как представляется, такая риторика со стороны европейцев — это продолжение линии навязывания России и ее партнерам по ОДКБ роли агрессора, которой мы совершенно не соответствуем.

ОДКБ – это оборонительный блок, основанный на известных, понятных всем принципах, и не нацеленный на агрессию в отношении других стран. К сожалению, со стороны отдельных государств есть тенденция политизировать эти моменты.

- Изменил что-то в работе ОДКБ конфликт на Украине? Вынесли ли страны-участницы какие-то уроки из него?