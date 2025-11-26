Россияне начали активно снимать наличные из-за блокировок счетов
Блокировки счетов заставили россиян вернуться к наличным деньгам
Фото: Илья Московец © URA.RU
Граждане России стали активнее снимать наличные деньги, чтобы избежать проблем из-за возможных блокировок счетов. Банки усилили контроль за операциями клиентов, что вынуждает людей и предпринимателей переходить на расчеты бумажными купюрами. Это следует из данных ЦБ РФ.
«В III квартале россияне сняли наличных денег в пять раз больше, чем год назад, 659 млрд рублей. Одна из причин — экономия многих предприятий малого бизнеса на банковском эквайринге», — следует из данных ЦБ, которые приводит издание «Известия».
Начальник отдела кредитного анализа ООО «РСХБ Управление Активами» Павел Паевский поясняет, что наличные помогают предприятиям снижать издержки, особенно в условиях высоких процентных ставок. Росту спроса на «живые» деньги способствует и ужесточение контроля за P2P-переводами: с 2025 года банки могут ограничивать операции по запросу Росфинмониторинга или по собственной инициативе.
Глава Банка России Эльвира Набиуллина признала, что борьба с мошенниками иногда приводит к необоснованным блокировкам, назвав это «перегибом палки». Представитель АО «Свой Банк» Сергей Игошин отмечает, что меры направлены против дропперов, но обычным гражданам эксперты советуют соблюдать финансовую гигиену и указывать назначение платежей. Несмотря на тенденцию к снятию средств, доля безналичных операций в стране остается высокой — 87%, пишет издание.
Ранее URA.RU сообщало, что в России с июля по сентябрь 2025 года объем наличных денег в обращении увеличился на 659 млрд рублей, что почти в пять раз превышает показатель за тот же период 2024 года. Ранее столь значительный рост отмечался только в 2022 году на фоне экономической нестабильности. Данные предоставлены Центральным банком России.
