Полиция задержала подозреваемого в стрельбе возле Белого дома

У Белого дома, где произошла стрельба, задержан один подозреваемых

Полиция Вашингтона (округ Колумбия) сообщила о задержании одного подозреваемого после инцидента со стрельбой, произошедшего в непосредственной близости от Белого дома. Территория вокруг места происшествия в настоящее время оцеплена сотрудниками правоохранительных органов.

«Место происшествия оцеплено. Один подозреваемый задержан», — написала полиция на сайте X.

В момент происшествия президент США Дональд Трамп находился в своем гольф-клубе в Уэст-Палм-Бич, находясь на значительном удалении от столицы. Представитель Белого дома Каролин Ливитт подтвердила, что администрация президента в курсе случившегося и внимательно следит за развитием ситуации, а сам Трамп уже проинформирован о случившемся.

