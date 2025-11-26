Полиция задержала подозреваемого в стрельбе возле Белого дома
У Белого дома, где произошла стрельба, задержан один подозреваемых
Фото: Илья Московец © URA.RU
Полиция Вашингтона (округ Колумбия) сообщила о задержании одного подозреваемого после инцидента со стрельбой, произошедшего в непосредственной близости от Белого дома. Территория вокруг места происшествия в настоящее время оцеплена сотрудниками правоохранительных органов.
«Место происшествия оцеплено. Один подозреваемый задержан», — написала полиция на сайте X.
В момент происшествия президент США Дональд Трамп находился в своем гольф-клубе в Уэст-Палм-Бич, находясь на значительном удалении от столицы. Представитель Белого дома Каролин Ливитт подтвердила, что администрация президента в курсе случившегося и внимательно следит за развитием ситуации, а сам Трамп уже проинформирован о случившемся.
По данным The Sun, Белый дом находится на карантине после того, как в Вашингтоне, округ Колумбия, были застрелены по меньшей мере три человека. Из них двое служащих Национальной гвардии получили ранения.
