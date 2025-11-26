В России появился риск подорожания самого популярного у россиян масла

Основная причина подорожания - неурожай на юге страны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Российские компании сокращают производство подсолнечного масла. Это связано со снижением сбора подсолнечника и низкой рентабельностью переработки. Ситуация может повлиять на цены для конечных потребителей: за последний год, по данным Росстата, масло уже подорожало на 15%.

Снижение производства масла обусловлено неурожаем подсолнечника в текущем сезоне, сообщил гендиректор агропредприятия «Леон» Андрей Курносов. Валовой сбор этой культуры на 21 ноября составил 16,5 млн тонн — на 3,5% ниже, чем за тот же период годом ранее, следует из данных Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка. «Снижение изготовления масла связано с неурожаем подсолнечника в этом сезоне», — отметил Андрей Курносов. Его слова приводит «Известия».

Подсолнечное масло — самое популярное у жителей России. Согласно данным Росстата, данный тип входит в рацион более 90% россиян, и чаще всего потребители выбирают рафинированное и дезодорированное.

Основной причиной ухудшения ситуации стали сложные погодные условия: весной аграрии южных регионов столкнулись с заморозками, которые повлияли на развитие всходов, а летом — с продолжительной засухой.

Производство и переработка подсолнечника сосредоточены на юге России. По данным Росстата, на начало ноября сбор подсолнечника снизился год к году на 0,8%, до 14 млн тонн. Средняя розничная стоимость подсолнечного масла в январе — октябре 2025 года составила 151 рубль за литр, что на 15% больше, чем за аналогичный период 2024 года. При этом годовая инфляция в октябре, по данным ЦБ, составила 7,71%.