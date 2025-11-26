В России появился риск подорожания самого популярного у россиян масла
Основная причина подорожания - неурожай на юге страны
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Российские компании сокращают производство подсолнечного масла. Это связано со снижением сбора подсолнечника и низкой рентабельностью переработки. Ситуация может повлиять на цены для конечных потребителей: за последний год, по данным Росстата, масло уже подорожало на 15%.
Снижение производства масла обусловлено неурожаем подсолнечника в текущем сезоне, сообщил гендиректор агропредприятия «Леон» Андрей Курносов. Валовой сбор этой культуры на 21 ноября составил 16,5 млн тонн — на 3,5% ниже, чем за тот же период годом ранее, следует из данных Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка. «Снижение изготовления масла связано с неурожаем подсолнечника в этом сезоне», — отметил Андрей Курносов. Его слова приводит «Известия».
Подсолнечное масло — самое популярное у жителей России. Согласно данным Росстата, данный тип входит в рацион более 90% россиян, и чаще всего потребители выбирают рафинированное и дезодорированное.
Основной причиной ухудшения ситуации стали сложные погодные условия: весной аграрии южных регионов столкнулись с заморозками, которые повлияли на развитие всходов, а летом — с продолжительной засухой.
Производство и переработка подсолнечника сосредоточены на юге России. По данным Росстата, на начало ноября сбор подсолнечника снизился год к году на 0,8%, до 14 млн тонн. Средняя розничная стоимость подсолнечного масла в январе — октябре 2025 года составила 151 рубль за литр, что на 15% больше, чем за аналогичный период 2024 года. При этом годовая инфляция в октябре, по данным ЦБ, составила 7,71%.
Снижение производства подсолнечного масла в России происходит на фоне глобального роста цен на этот продукт. За последние три года стоимость масла достиг максимума из-за сокращения экспорта с Украины, которая является одним из крупнейших мировых поставщиков. В октябре 2025 года цена тонны подсолнечного масла выросла до 1357 долларов — это самое высокое значение с октября 2022 года.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.