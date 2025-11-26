Логотип РИА URA.RU
В мире

Еврокомиссия высказалась об идее разделить Украину

Фон дер Ляйен сочла недопустимой идею разделить Украину в будущем
27 ноября 2025 в 00:36
Урсула фон дер Ляйен выступала в Страсбурге (архивное фото)

Урсула фон дер Ляйен выступала в Страсбурге (архивное фото)

Фото: Официальный сайт Европарламента

Деление Украины в будущем недопустимо. Об этом заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге. По ее словам, это может стать прецедентом для будущих войн и конфликтов.

«Если сегодня мы легитимизируем и формализуем подрыв границ, мы откроем двери для новых войн завтра, мы не можем этого допустить», — заявила председатель ЕК. Ее слова приводит издание The Guardian. Она также выразила мнение, что Россия не продемонстрировала истинной готовности к завершению конфликта с Украиной.

Заявление Урсулы фон дер Ляйен прозвучало на фоне разных взглядов в ЕС на пути урегулирования конфликта на Украине. Так, депутат от Люксембурга Фернан Картайзер призывает восстановить диалог с Россией и отказаться от интеграции Украины в Евросоюз, считая, что это поможет достичь долгосрочного урегулирования. Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон также говорил о необходимости диалога с Россией по вопросам контроля над вооружениями и восстановления доверия.

