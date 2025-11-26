Еврокомиссия высказалась об идее разделить Украину

Урсула фон дер Ляйен выступала в Страсбурге (архивное фото) Фото: Официальный сайт Европарламента

Деление Украины в будущем недопустимо. Об этом заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге. По ее словам, это может стать прецедентом для будущих войн и конфликтов.

«Если сегодня мы легитимизируем и формализуем подрыв границ, мы откроем двери для новых войн завтра, мы не можем этого допустить», — заявила председатель ЕК. Ее слова приводит издание The Guardian. Она также выразила мнение, что Россия не продемонстрировала истинной готовности к завершению конфликта с Украиной.