Еврокомиссия высказалась об идее разделить Украину
Урсула фон дер Ляйен выступала в Страсбурге (архивное фото)
Фото: Официальный сайт Европарламента
Деление Украины в будущем недопустимо. Об этом заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге. По ее словам, это может стать прецедентом для будущих войн и конфликтов.
«Если сегодня мы легитимизируем и формализуем подрыв границ, мы откроем двери для новых войн завтра, мы не можем этого допустить», — заявила председатель ЕК. Ее слова приводит издание The Guardian. Она также выразила мнение, что Россия не продемонстрировала истинной готовности к завершению конфликта с Украиной.
Заявление Урсулы фон дер Ляйен прозвучало на фоне разных взглядов в ЕС на пути урегулирования конфликта на Украине. Так, депутат от Люксембурга Фернан Картайзер призывает восстановить диалог с Россией и отказаться от интеграции Украины в Евросоюз, считая, что это поможет достичь долгосрочного урегулирования. Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон также говорил о необходимости диалога с Россией по вопросам контроля над вооружениями и восстановления доверия.
