Фуркад обрадовался полученной благодаря дисквалификации россиянина медали
Французу вручат медаль за победу в масс-старте благодаря дисквалификации Евгения Устюгова
Фото: Николай Бастриков © URA.RU
Знаменитый французский биатлонист Мартен Фуркад не стал скрывать радости, что ему вручат золотую медаль Олимпиады-2010. Награда перейдет к шестикратному олимпийскому чемпиону после дисквалификации российского биатлониста Евгения Устюгова. Торжественная церемония состоится во время следующих Олимпийских игр в Италии в 2026 году.
«Не испытываю разочарования из-за долгого ожидания награды. Это был мой первый олимпийский подиум, и я всегда считал тот результат победой. Ощущения от той гонки остаются для меня исключительными», — заявил Фуркад, чьи слова приводит Sport24.ru.
Французский биатлонист также добавил, что забавно чувствовать себя вознагражденным за борьбу с допингом. А его случай подтверждает, что эта борьба имеет смысл, даже когда результат приходит спустя 16 лет, отметил Фуркад.
Ранее в Госдуме предостерегли французского биатлониста Фуркада от поддержки российских спортсменов из-за возможного хейта на Западе. Депутат и олимпийская чемпионка Светлана Журова заявила, что Фуркад всегда адекватно относился к России и высказываться в пользу возвращения российских спортсменов на Олимпийские игры.
