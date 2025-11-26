Логотип РИА URA.RU
Пострадавшие в стрельбе недалеко от Белого дома в США скончались

27 ноября 2025 в 02:01
Фото: Никита Сабашников © URA.RU

Пострадавшие в стрельбе недалеко от Белого дома в США служащие Нацгвардии США скончались. Об этом сообщил губернатор экономики Вирджинии Патрик Морриси.

«Оба служащих Нацгвардии США скончались», — сказано в сообщении Морриси в соцсети Х. Двое военнослужащих Национальной гвардии получили серьезные ранения.

Ранее сообщалось, что полиция Вашингтона сообщила о задержании одного подозреваемого после инцидента со стрельбой, произошедшегонедалеко от Белого дома. В момент происшествия президент США Дональд Трамп находился в своем гольф-клубе в Уэст-Палм-Бич. Представитель Белого дома Каролин Ливитт подтвердила, что администрация президента в курсе случившегося и внимательно следит за развитием ситуации, а сам Трамп уже проинформирован о случившемся.

