Происшествия

Украинские дроны атаковали приграничье и азовское побережье

27 ноября 2025 в 01:36
Всего уничтожили 19 БПЛА

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Поздним вечером 26 ноября дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов. Беспилотники были ликвидированы сразу в нескольких регионах страны: над Курской, Белгородской, Ростовской и Рязанской областями, а также над акваторией Азовского моря. Об этом заявили в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

«В период с 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 19 украинских БПЛА», — заявили в telegram-канале  ведомстве.

Среди уничтоженных беспилотников 10 над территорией Курской области, четыре над Белгородской областью, три были ликвидированы над акваторией Азовского моря, один над Ростовской областью и еще один над Рязанской областью.

