Украинские дроны атаковали приграничье и азовское побережье

Всего уничтожили 19 БПЛА Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Поздним вечером 26 ноября дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов. Беспилотники были ликвидированы сразу в нескольких регионах страны: над Курской, Белгородской, Ростовской и Рязанской областями, а также над акваторией Азовского моря. Об этом заявили в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

«В период с 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 19 украинских БПЛА», — заявили в telegram-канале ведомстве.