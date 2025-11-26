Безвизовый режим между Россией и Китаем стал болезненным ударом для Японии
Россия «дала пощечину» Японии от имени Китая
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Соглашение о безвизовом режиме между Россией и Китаем стало болезненным ударом для Японии. Об этом сообщает китайский портал Sohu.
«Соглашение о безвизовом режиме между Китаем и Россией стало пощечиной, которую Токио получил от Москвы на фоне отмены авиасообщения между странами», — пишет Sohu. Портал подчеркивает, что решение Владимира Путина о введении безвизового режима с Китаем вызвало резонанс в мире и может оказать влияние на геополитическую ситуацию.
По данным китайского портала, число путешествующих между Россией и Китаем в 2025 году превысит 3,5 миллиона человек, что на 30% больше, чем в прошлом году. Ситуация контрастирует с недавними высказываниями премьер-министра Японии Санаэ Такаити в адрес Тайваня, из-за которых МИД Китая выпустил предупреждение о запрете поездок в Японию. Около 500 000 пассажиров столкнулись с отменой или переносом вылетов в Японию, что составило примерно треть всех бронирований и стало крупнейшей волной возвратов билетов за почти пять лет.
Китай отменил визы для российских граждан с 15 сентября 2024 года в экспериментальном порядке до 14 сентября 2026 года. На 30-й регулярной встрече глав правительств России и Китая премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что по поручению Владимира Путина прорабатывается ответная отмена виз для туристов из КНР. Эксперты считают, что интерес китайских туристов к России остается низким из-за высоких цен и недостаточного количества качественных отелей на Дальнем Востоке.
