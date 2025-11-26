В Пензенской области закрыли небо
27 ноября 2025 в 03:23
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В Пензенской области введен режим «Ковер», в связи с чем введен запрет на прием и отправку воздушных судов. О принятых мерах сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.
