Возле Белого дома открыли стрельбу, есть погибшие: что известно

Спецслужбы и военные США поддерживают введенный локдаун на территории Белого дома

В результате стрельбы недалеко от Белого дома в Вашингтоне серьезно ранены два офицера Национальной гвардии. Подозреваемый задержан, а президент США Дональд Трамп резко осудил нападавшего, назвав его «животным». Инцидент вызвал закрытие Белого дома и перебои в работе аэропорта. Что происходит в самом сердце Америки и что сейчас делает Пентагон — в материале URA.RU.

В США шокированы нападением на офицеров Нацгвардии

Служащих Нацгвардии США подстрелили недалеко от Белого дома

В центре Вашингтона, всего в одном квартале от Белого дома, произошел инцидент со стрельбой. По информации американских СМИ, два военнослужащих Национальной гвардии США получили огнестрельные ранения и находятся в критическом состоянии.

Как пишет Associated Press со ссылкой на источники, инцидент произошел на перекрестке 17-й и 1-й улиц. Помимо американских офицеров, нападавший также получил ранения.

Полиция Вашингтона задержала подозреваемого в стрельбе

Полиция Вашингтона (округ Колумбия) сообщила о задержании подозреваемого после инцидента со стрельбой, произошедшего в непосредственной близости от Белого дома. Территория вокруг места происшествия была оперативно оцеплена полицией.

Как сообщили представители правоохранительных органов в своем официальном аккаунте в социальной сети X, инцидент произошел в непосредственной близости от резиденции президента США. Подробности происшествия и личность задержанного пока не разглашаются. Мотивы преступника на данный момент неизвестны.

Трамп грозит, что нападавший заплатит «очень высокую цену»

Трамп назвал напавшего «животным»

Президент США Дональд Трамп, находясь во Флориде, резко отреагировал на стрельбу по военнослужащим Национальной гвардии в центре Вашингтона. Американский лидер охарактеризовал нападавшего как «животное» и заявил, что преступник понесет суровое наказание.

«Животное, которое стреляло в двух офицеров нацгвардии, серьезно ранено, но, несмотря на это, заплатит очень высокую цену», — написал Трамп в своей соцсети.

Глава государства подтвердил, что подозреваемый в нападении уже задержан. Согласно заявлению представителя Белого дома, Трамп в ближайшее время выступит с обращением. Накануне инцидента со стрельбой он прибыл в свою резиденцию Мар-о-Лаго во Флориде, где планирует отметить День благодарения, который выпадает на 27 ноября.

Белый дом и его территория оцеплены военными в целях безопасности

Из-за стрельбы Белый дом ушел на локдаун

По данным The Sun, Белый дом находится на локдауне — территория изолирована и находится под контролем спецслужб и военных США. По данным Associated Press, аэропорт Рейгана в Вашингтоне временно приостановил прием прибывающих рейсов. Такое решение приняли из-за того, что воздушное пространство заняли самолеты, задействованные в операции по ликвидации последствий стрельбы.

Вылеты рейсов из аэропорта при этом не прерывались. После нормализации обстановки работа аэропорта полностью восстановилась.

Губернатор Западной Вирджинии сообщил о гибели офицеров Нацгвардии

Губернатор штата Западная Вирджиния Патрик Моррисси в соцсети Х сначала объявил о смерти двух военнослужащих Национальной гвардии, получивших ранения при стрельбе вблизи Белого дома в Вашингтоне. В своем официальном заявлении он выразил соболезнования семьям погибших и пообещал добиться полной ответственности за это преступление.

Однако спустя примерно 20 минут губернатор сообщил, что получает «противоречивые данные» о состоянии раненых бойцов. Моррисси отметил, что предоставит точную информацию, как только получит подтвержденные сведения от федеральных властей.

Министр обороны США Хегсет направил в Вашингтон 500 военнослужащих

После ЧП Пентагон направил в Вашингтон 500 военнослужащих

Министр обороны США Пит Хегсет объявил о направлении в Вашингтон 500 дополнительных военнослужащих Национальной гвардии. Это решение принято в связи с инцидентом со стрельбой в непосредственной близости от Белого дома, в результате которого получили ранения двое военнослужащих.