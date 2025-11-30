На трассе в Тюменской области ограничено движение из-за ДТП

Движение ограничено на участке трассы Р-402 Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Тюменской области 30 ноября на автодороге Р-402 произошло ДТП. Как сообщается в telegram-канале «Р-402 „Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск“», в настоящее время движение осуществляется по одной полосе в направлении Тюмени.

«Внимание! На автодороге Р-402 км 86 (Заводоуковский МО) произошло ДТП. Движение осуществляется по одной полосе в направлении г. Тюмень», — сказано в сообщении.