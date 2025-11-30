Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

ДТП

На трассе в Тюменской области ограничено движение из-за ДТП

30 ноября 2025 в 15:17
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Движение ограничено на участке трассы Р-402

Движение ограничено на участке трассы Р-402

Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Тюменской области 30 ноября на автодороге Р-402 произошло ДТП. Как сообщается в telegram-канале «Р-402 „Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск“», в настоящее время движение осуществляется по одной полосе в направлении Тюмени.

«Внимание! На автодороге Р-402 км 86 (Заводоуковский МО) произошло ДТП. Движение осуществляется по одной полосе в направлении г. Тюмень», — сказано в сообщении.

Водителям рекомендуется учитывать ситуацию на дороге и планировать свой маршрут с учетом возможных задержек. В сообщении подчеркивается необходимость соблюдения дистанции и скоростного режима.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Тюмени и области? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал