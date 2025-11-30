Автомобиль с детьми попал в ДТП на трассе в Тюменской области
В автомобиле «Рено» находились двое детей — восьми и двенадцати лет
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В Тюменской области сегодня, 30 ноября, на 247-м километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск произошла авария, в результате которой пострадали два человека. В машинах также перевозились дети, сообщили в пресс-службе госавтоинспекции Тюменской области.
«В аварии получили ранения оба водителя 37-ми и 63-х лет», — говорится в telegram-канале ведомства. В момент столкновения в легковом автомобиле находились двое детей в возрасте 8 и 12 лет, которые не получили травм.
По предварительной информации, водитель автомобиля «Рено» потерял контроль над управлением. В данный момент работники госавтоинспекции проводят расследование и устанавливают все детали инцидента.
